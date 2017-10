Velký výlov Tovačově přilákal tisíce lidí

FOTOGALERIE / Rybí speciality, horké nápoje a především výlov ryb. Nejen to mohli zažít návštěvníci jednoho z největšího výlovů ryb na Moravě, který se uskutečnil o víkendu 21. a 22. října právě na Hradeckém rybníku u Tovačova.

V sobotu rybáři začali sháňkou ryb v ranních hodinách. Nad rybníkem se držela mlha, která se ale postupně vytrácela, a tak návštěvníci mohli obdivovat jejich práci.

„Výlovem chceme lidem přiblížit rybářskou práci, která bývá náročná. Není možné se spoléhat na techniku, jsme odkázáni na ruční práci,“ vysvětlil Jiří Zahradníček z pořádajícího Rybářství Tovačov.

Příchozí si ale také mohli pochutnat na rybích specialitách nebo si poslechnout folkovou kapelu Šediváci.

„Na výlov jezdím pravidelně. Je fakt, že v porovnání s ostatními ročníky, je tu čím dál víc lidí a čím dál méně stánků. Myslím, že koupit si zde rybu na Vánoce je moc brzo, já kupuji čerstvou. Rybí speciality ale ochutnám vždy – kapří hranolky, to už je taková moje jistota. Doma si na ně ale netroufnu,“ řekla s úsměvem Ivana Navrátilová z Přerova.

Počasí nepřeje, ryby troubily

Rybáři si „rybí úrodu“ pochvalovali, s počasím to bylo horší.

„Výlov rybníka probíhá většinou na podzim, lovíme tržní ryby, které by měly skončit už na štědrovečerní tabuli, ale téměř polovina dnes vylovených ryb poputuje na zarybnění revíru Českého rybářského svazu,“ připomněl Jiří Zahradníček.

Hlavní chovanou rybou byl tradičně kapr.

„Máme tu ale také tolstolobiky, amury, podařilo se nám odchytit také candáty a štiky. Prodáváme také pstruha, který je docela žádaný. Počasí nám nepřeje, bylo tady přes noc teplo, ryby nám troubily, to znamená, že se dusily. My jsme jim museli dodat kyslík hadicemi, proto také dnes lovíme na velké vodě, jinak by měly ryby problém s přežitím,“ dodal Jiří Zahradníček.

Normálně mistři Petrova cechu loví na poloviční vodě. Rybáři tak stáli v holínkách a po kolena vody ve vodě a třídili kapry a dravé ryby. Pak se šupináči sklouzli po nakloněné plošině a traktory je převezly do sádek.

Vodník nelovil dušičky, ale vysvětloval

A nebyl by to správný rybník, kdyby neměl vodníka. Ten už čekal na hrázi. Tentokrát nesbíral dušičky, ale vysvětloval dětem, co taková práce rybářů obnáší. Na památku pak všem rozdával barevné pentle.



Na výlov se přijela v sobotu podívat také Romana Šormová se svojí rodinou z Vyškovska.

„Jezdíme sem každý rok a vždy se nám tu moc líbí. Na Vánoce si zde ale ryby ještě nekupujeme, bereme to spíš jako takový výlet. Rybí speciality tu ale mají neskutečné, na ty jsem se už těšila,“ prozradila.



Hradecký rybník byl obnovený v roce 1955, od té doby se zde výlovy pořádají. Slavnostní akce se dělaly ve stejné míře, jako dnes. Pak se s nimi v 80. letech přestalo, protože neměly takový ohlas. V devadesátém roce se slavnostní akce obnovila až do podoby, kterou známe dnes.