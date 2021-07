Součástí rekonstrukce zdravotního střediska byla také výstavba chráněných bytů pro místní seniory. „Rozhodli jsme se stávající budovu nejen rekonstruovat, ale zároveň dobudovat také zázemí pro seniory. V objektu je patnáct chráněných bytů pro soběstačné občany, podle svých potřeb si budou objednávat různé úkony u pečovatelské služby. Myslím si, že je to věc, která nám tady scházela, naši senioři si tak pěkné bydlení rozhodně zaslouží,“ popsal starosta Petr Hanuška.

Nový bytový dům vizuálně „zapadá“ do modernější části obce. Stavba vyrostla během uplynulých asi 18 měsíců a přišla na 52 milionů korun.

„Získali jsme dotaci devět milionů z ministerstva pro místní rozvoj. Museli jsme si vzít úvěr dvaatřicet milionů a zbytek jsme zvládli našetřit. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme již v souladu s přísnými kritérii poskytnuté dotace vybrali nájemníky. Předpokládáme, že se budou během srpna stěhovat do nového a od září už bude celý dům fungovat,“ naznačil starosta.

V současné době obec opravuje také interiéry nedalekého společenského domu, který pochází již z třicátých let minulého století a zatím neprošel zásadní rekonstrukcí. Místní firmy a místní řemeslníci opravili velký sál, vyměnili elektroinstalace a osvětlení a vybudovali nové jeviště a moderní zvukový pult.

„Vyměnili jsme podlahy a opravují se také sociální zařízení, nová vzniknou v ´pekle´ pod jevištěm. Zásadně se také změní vstupní část do společenského domu, kde budou kompletně vyměněny dlažby,“ informoval Petr Hanuška.

Stavební práce probíhají rovněž v místní části Čechovice, kde se opravuje centrální část, vznikají nová parkovací místa a počítá se s novým povrchem tamních komunikací. Od srpna začnou opravy chodníků v místní části Vsisko ve směru od návsi k rybníku.

Pokračuje také rekonstrukce zámeckého areálu, kde už je nainstalovaná nová kovová brána z dílny uměleckého kováře a ještě přibude nový kovový plot.

„Rádi bychom zahradu proměnili na příjemnou odpočinkovou a relaxační zónu. V plánu jsou chodníčky vysypané pískem, nové dlažby a úpravy zelených ploch. Aktuálně hledáme nového provozovatele zámecké restaurace. Těšíme se na příjemnou cukrárnu, kavárnu a pizzerii,“ dodal starosta.

"Stále odrážíme nápor zájemců o parcely"

Otázky na starostu Velkého Týnce Petra Hanušku

Starosta Velkého Týnce Petr HanuškaZdroj: Deník/Magda VránováVelký Týnec měl v roce 2001 okolo dvou tisíc obyvatel, kolik jich má nyní?

Aktuálně v obci žije již 3 100 obyvatel. Je pro nás velmi důležité, aby tady žili mladí lidé s dětmi. Stále musíme ´odrážet´ nápor zájemců o stavební parcely nebo pronájmy domů, telefonují nám prakticky neustále. Obec však volné stavební parcely k dispozici nemá, nabízejí je jen soukromé firmy. V tuto chvíli nám s ohledem na značný nárůst obyvatel už téměř ´praská ve švech´ nejen základní, ale i mateřská škola, takže pravidelně vozíme okolo pětadvaceti až třiceti dětí autobusem do mateřské školy v Suchonicích. Neustále také přistavujeme nové třídy pro školáky.

V obci přibylo upravených zelených a květinových ploch. Bude jich ještě přibývat?

V minulosti byl Velký Týnec velmi zatížený velkými investicemi do výstavby nového vodovodu a kanalizační sítě, což jsme postupně museli absolvovat ve všech místních částech. V posledních několika letech se snažíme opravovat vozovky, chodníky a dostat do ulic také novou zeleň. Kde to jde, tam vysazujeme květinové pásy, keře i trvalky. Začali jsme ve směru z centra obce do okolních ulic. V horizontu tří až čtyř let by měly mít nové silnice, chodníky a upravenou zeleň všechny místní části.

