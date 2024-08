Problémy jsou s ní od počátku. Na výstavbu rozhledny na Velkém Kosíři přispěly desítky dárců. Obce, firmy i jednotlivci. Donátoři symbolicky kupovali jednotlivé stupně točitého schodiště, na kterých je vyznačeno jejich jméno nebo název.

Přispěl i Klub českých turistů Smržice

„Obrážíme jiné destinace po Česku, kde vidíme, že rozhledna stará 100 let funguje, a tady to dopadlo katastrofálně, je to velké zklamání,“ reagoval předseda a zakládající člen klubu Zdeněk Balcařík.

„Spousta lidí si stěžuje. Nahoře na Kosíři máme schránku, ve které máme vrcholovou knihu, kterou pravidelně vyměňujeme. Nestačíme ani číst, kolik lidí kritizuje, že přijeli zdaleka, aby si užili rozhlednu, a pořád je zavřená. V sobotu 7. září pořádáme Smržickou šlapku, jedna kontrola je na Kosíři, obáváme se, že další negativní ohlasy přibudou,“ dodal sklesle.

Problémy jsou od začátku

Rozhledna na Velkém Kosíři s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 metrů byla otevřena v roce 2013.

Problémy jsou s ní v podstatě od počátku. Poprvé musela být na řadu měsíců uzavřena po čtyřech letech provozu, protože se naklánělo schodiště. Deformaci měla zapříčinit vada v jeho ukotvení.

Vloni při opravách podlahy vyhlídkového ochozu bylo zjištěno závažné poškození nosných trámů. Byly napadeny hnilobou. Zhruba polovina.

Problém v dřevěné konstrukci pod podestou podle odborníků vznikl už při stavbě rozhledny.