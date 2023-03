Rozhlednu na Kosíři téměř deset let provozoval Mikroregion Kosířsko. Nyní se ale členské obce mikroregionu rozhodly, že se poohlédnou po nájemci, který by zajišťoval provoz vyhlídky i stánku s občerstvením.

„Jedním z důvodů této změny je trvalá poptávka po delší provozní době rozhledny, kterou jsme vlastními silami nedokázali zajistit podle představ turistů. Rozhledna funguje od začátku dubna do konce října, ve službách se střídají členové Mysliveckého sdružení Kosíř a zaměstnanci mikroregionu,“ sdělil předseda Mikroregionu Kosířsko a zároveň místostarosta obce Lutín Dalibor Kolář.

Valentýnský Kosíř: na hanácké velehoře hřály hubičky i buřty

Je poměrně časté, že se na provozovatele obracejí skupiny turistů, které mají zájem o návštěvu rozhledny i mimo běžnou provozní dobu.

„Pokud se na nás obrátili s několikadenním předstihem, byli jsme většinou schopni domluvit si s nimi termín. Stávalo se ale, že jsme nedokázali zájemcům časově vyhovět tak, jak si představovali. Proto jsme se s ostatními členskými obcemi mikroregionu rozhodli, že rozhlednu pronajmeme někomu aktivnímu, kdo bude schopen zajistit pružnější provozní dobu,“ vysvětlil Dalibor Kolář.

Zájemci se mohou hlásit do 17. března. Rozhlednu by měl nový nájemce provozovat už od začátku dubna. Zajišťovat by měl prodej vstupenek, gastrozařízení v přízemí rozhledny a kompletní provoz celého výletního místa.

VIDEO: Nával na Kosíři. Na hanácký vrchol vyrazily davy, takto vypadal výšlap

„Pokud by se vhodný zájemce nenašel, nebo bychom se nedohodli na podmínkách, provozovali bychom rozhlednu dál ve stejném režimu. Provozní doba by byla stejná jako dosud,“ poznamenal předseda Mikroregionu Kosířsko.

Věž z ateliéru architekta Svatopluka Sládečka přiláká každoročně několik desítek tisíc návštěvníků. Zřejmě nejvíce vyhledávanou akcí je tradiční novoroční výšlap na nejvyšší bod Hané.

Každoročně se na něj sjíždějí turisté z širokého okolí. „Letos se novoročního výstupu zúčastnilo přes tři a půl tisíce lidí. Kapacita vyhlídkové plošiny je omezena na čtyřicet osob, při velkých akcích musíme počet turistů na vyhlídce hlídat,“ dodal Dalibor Kolář.

Rozhledna na Velkém Kosíři

- byla postavena na vrcholu Velkého Kosíře ve výšce 442 metry

- první turisté ji navštívili v létě 2013, při výstupu zdolávají 158 schodů

- dřevěná stavba má betonový sokl se zázemím – WC, pokladnou, občerstvením a prodejem suvenýrů

- vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů, rozhledna je vysoká 28 metrů

- rozhlednu provozuje Mikroregion Kosířsko, který tvoří obce Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Olšany u Prostějova, Slatinice, Slatinky, Těšetice a Ústín