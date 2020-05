Velkorakovský minipivovar z Rakové, vesničky mezi Náměští na Hané a Konicí, se vydal za zákazníky ze zavřených hospod s vlastní dodávkou a své pivo jim natočí i na jiných místech výletníky oblíbené oblasti.

„Zavedli jsme v regionu rozvoz našeho piva až domů přímo k zákazníkovi, otevřeli jsme o víkendech samoobslužný pult před vraty našeho sídla v Rakové u Konice a výdejní okénko u naší hospody v Luké a spustili jsme i víkendový prodej našeho moku z dodávky na oblíbeném výletním místě v blízkosti pramene Ochozské kyselky. Hold, když nemohou přijít lidé pro pivo za námi, musíme my k nim,“ usmívá se jednatel Velkorakovského minipivovaru Petr Hajkr s tím, že se to ukázalo jako krok správným směrem.

Prodej se zvedl

„Nejen, že nám zůstali věrní stávající zákazníci, ale našla si nás díky výše zmíněným aktivitám i spousta nových. Lidé si s oblibou u nás objednávají třeba pětilitrové soudky a turisté hojně navštěvují vytvořené pivní zastávky. A prodej piva nám v celkových číslech dokonce stoupl,“ pochvaluje si Petr Hajkr.

Začátek koronavirové krize ovšem ani pro Velkorakovský minipivovar nebyl jednoduchý.

„Měli jsme z toho obrovský strach, abychom to provozně ustáli. Museli jsme zavřít i naši pivnici U Velkého raka v Luké. A vypořádat se bylo nutné i s faktem, že nám padly nasmlouvané prodeje piva do řady provozoven. Ale zvládli jsme to a díky zavedeným novinkám se zvedli a teď nemáme s prodejem piva problém vůbec,“ popsal jednatel Hajkr.

Minipivovar se tak postavil problémům v době koronavirové čelem a po svém. A oceňují to i zákazníci.

„Přiznám se, že jsem ještě před pár týdny neměl o existenci tohoto pivovárku ani potuchy. Pak na mě vykoukla na facebooku zpráva, že je možné zavítat na dobré pivko k samobslužnému pultíku v Rakové. S bráchou jsme tam na kole vyrazili a nezklamalo nás, bylo lahodné. Komu čest, tomu čest. Rozhodli jsme se, že si domů objednáme časem i soudek z tamní provenience,“ říká s úsměvem Zdeněk Košík z Prostějova.

Pivní stezka

A pro Zdeňka nemusí zůstat jen u soudku či u pivka u výdejních okének, koronavirová opatření se pomalu rozvolňují a Petr Hajkr už plánuje, jak znovu za přijetí všech požadovaných hygienických norem otevře pivovarskou hospůdku v Luké.

„Chceme ji otevřít nejpozději 25. května, už se na to moc těšíme,“ nechal se slyšet Hajkr s tím, že pro příznivce rakovského piva má ještě jednu dobrou zprávu.

Se svými zaměstnanci a přáteli totiž na druhý květnový víkend chystá Velkorakovskou pivní stezku. Půjde o akci venkovní, dodržující všechna nutná opatření. Bližší informace k akci najdou zájemci včas na facebooku minipivovaru.

A o co se konkrétně bude jednat?

„Turisté na Konicku budou moci během víkendu navštívit všechna tři naše výdejní místa, tedy u Ochozské kyselky, v Rakové a v Luké. Pokud to zvládnou, čeká na ně od našeho minipivovaru osvěžující dárek,“ vysvětlil na závěr Petr Hajkr.

Velkorakovský minipivovar vznikl v roce 2015 jako bláznivý nápad tří kamarádů nebo chcete-li milovníků kvalitního zlatavého moku, později tří spolumajitelů minipivovaru, kteří si ve volných chvílích s obrovským nadšením, jím vlastním, zkoušeli vařit pivo v domácích podmínkách, domácích hrncích a nádobách, které si sami vytvořili pro radost. I přes nevěřícné, ale přející oči manželek a snoubenek, si časem vytvořili domácí mikropivovar. V roce 2018 se dva ze společníků rozhodli opustit společnost z rodinných důvodů. Pivovar tedy přebral zbývající vlastník a z pivovaru tří kamarádů se stal pivovar rodinný. (Zdroj: www.velkorakovskepivo.cz/)