U plotu z betonových panelů se sešla zhruba desítka umělců. Řada jich měla v ruce spreje, někdo štětec a barvy.

„Odráží se tu téma pohyb, které jsme si stanovili, ale přístup je hodně různorodý. Někdo zvolil figurativní prvky, jiný písmo, další abstrakci, zvířecí motivy, je tu i jedna krajina. Je to hodně pestré, i barevností. Nestanovovali jsme si žádnou paletu, aby mohl mít každý umělec volnou ruku a pojmout to po svém,“ řekl Jiří Dosoudil z umělecké skupiny Chaos Company.

Areál hodlá developerská a realitní skupina Redstone, za níž stojí olomoucký podnikatel Richard Morávek, proměnit v novou městskou čtvrť. Její součástí může být i velká multifunkční areál pro sport a kulturu. Právě ve spolupráci se společností Redstone a městem Olomouc umělci akci pořádali.

„Ty ploty by tu měly zůstat i po dobu výstavby, maximálně několik let. Pak asi půjdou i ony dolů. Je otázka, jestli díla někdo neponičí. Doufáme, že ti, co by měli tendenci to ničit, půjdou o kus dál. Stěna je hodně dlouhá a my ji dnes nepomalujeme celou,“ dodal Jiří Dosoudil.