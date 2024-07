Daniela Tauberová dnes 19:07

Zvýšit bezpečí chodců na provizorním přechodu na průtahu ve Velkomoravské ulici v Olomouci, a to svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu v každém směru. To nyní nařídil krajský úřad, který vyhodnotil nerespektování dopravního značení jako vysoce rizikové.