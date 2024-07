Magistrát apeluje na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali dopravní značení.

„Štěstí, že jsou prázdniny. Vnučku bych samotnou nepustil,“ hodnotil řešení senior, který přicházel k přechodu ve směru od Lidlu.

Náhradní řešení vyzkoušel již třikrát, bydlí v panelovém domě na opačné straně průtahu.

„Jsou tu cedule i značení na asfaltu, ale kdo to dodržuje? Dívejte, jak valí. Měl by tu někdo měřit, vydělal by majlant,“ loučil se, když se na chodníku vytvořila menší skupinka a proud aut jedoucí zleva zastavil i v rychlém pruhu.

Užívání starého přechodu neprošlo

Na křižovatce ulic Velkomoravská a Schweitzerova se opracuje od začátku června. Oproti původním plánům zachovat i během stavby v provozu stávající přechody bylo podle magistrátu nyní, kdy došlo k odpojení světelné signalizace, nutné zřídit náhradní přechod - blíže k čerpací stanici.

„Podle původně schváleného projektu měly být i během stavby pro převedení chodců v omezeném rozsahu využity přechody na opravované křižovatce. V rámci schvalovacího procesu nám ale bylo nařízeno tyto přechody uzavřít a zřídit provizorní mimo stavbu, s daným dopravním značením, tak jak je nyní realizováno,“ vysvětlil vedoucí odboru investic magistrátu Marek Drešr.

Provizorní zebru budou chodci využívat po celou dobu stavby, kdy bude Velkomoravskou umožněn průjezd a průchod. V druhé polovině srpna se Velkomoravská v tomto úseku uzavře z důvodu výměny povrchů komunikace, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Podoba provizorního přechodu přesně vychází z požadavků orgánů stanovujících přechodné dopravní značení. Dočasná opatření v průběhu stavby vždy vyžadují zvýšenou opatrnost a pozornost,“ poukázal k řešení Drešr.

Jedná se o zlepšení značení

Magistrát apeluje na všechny účastníky silničního provozu, tedy řidiče, cyklisty i chodce, aby v daném místě respektovali dopravní značení. Nejen řidiči nedodržující povolenou rychlost, ale také chodci nerespektující zákaz používání přechodů v křižovatce, se dopouštějí hazardu se zdravím.

„Se stavbou už jednáme také o zlepšení vyznačení příchodu k tomuto provizornímu přechodu jak pro chodce, tak pro cyklisty,“ dodal.

Dodržování předpisů budou podle magistrátu v průběhu dočasné změny na Velkomoravské namátkově kontrolovat hlídky státní i městské policie.