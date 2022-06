„Komedie Velká premiéra Miroslava Krobota bude uvedena ve světové premiéře na 56. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v rámci programové sekce Zvláštní uvedení. Do kin vstoupí oficiálně 21. července, ale ještě předtím zamíří v předpremiérách do Olomouckého kraje,“ uvedla za produkci filmu Silvie Marková ze společnosti Evolution Films.

Do hlavních rolí svého třetího filmu si Miroslav Krobot vybral herce Pavla Šimčíka a Ivu Janžurovou. Dále se mohou diváci těšit na Kláru Melíškovou, Ivu Pazderkovou, Jenovéfu Bokovou, Jakuba Žáčka i Miroslava Krobota. Na scénáři spolupracoval Krobot opět v tandemu s Lubomírem Smékalem.

Hlavní postavu svérázného herce Pavla Šnajdra, pro kterého je na první pohled život jedna velká hra a baví ho uvádět lidi do rozpaků, napsali na tělo Pavlu Šimčíkovi.

„Představa, že Pavel Šimčík je Pavel Šnajdr, nám při psaní dost pomáhala. Představovali jsme si, jak by asi Pavel – tedy Šimčík – v té nebo oné situaci reagoval. Téma filmu je mu možná dost blízké,“ líčil Miroslav Krobot.

U hlavního hrdiny málokdo pozná, kdy myslí věci vážně. Šnajdrova žena Markéta, kterou hraje Klára Melíšková, je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa v podání Jakuba Žáčka. Šnajdr tak raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová), bývalou herečkou.

Oba milují improvizaci. Tu ve snímku překvapivě dokáže tvořit i babiččina pečovatelka Mikina (Iva Pazderková), která jako jedna z mála Pavlův humor chápe a dokáže přistoupit na hry, jimiž se s babičkou společně baví.

„Babička je pro Pavla milou bytostí, poslední pevninou láskyplného vztahu, co mu zbývá. Společně si vymýšlejí nejrůznější situace a dialogy, které docela vyděsí, nebo přinejmenším překvapí, náhodné svědky,” přiblížila Iva Janžurová.

Do Olomouce si Šnajdra pozval kariérista Grunt v podání Miroslava Krobota, který šéfuje místnímu divadlu a doufá, že představení bude událostí sezóny. „To se nakonec stane, ale jinak, než si představoval. Sám je totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry,“ lákala diváky do kin Silvie Marková.

Velkou premiéru umělci osobně uvedou v předpremiéře 19. července v olomouckém kině Metropol a prostějovském Kině 70. O den později 20. července jej představí v kinech Oko v Šumperku a Retro v Zábřehu.

Velká premiéra - herecké obsazení a tvůrčí tým

Šnajdr: Pavel Šimčík

Babička: Iva Janžurová

Mikina: Iva Pazderková

Markéta: Klára Melíšková

Renata: Jenovéfa Boková

Grunt: Miroslav Krobot

Gruntová: Ivana Plíhalová

Franěk: Jakub Žáček

Roman: Roman Vencl

Režie: Miroslav Krobot

Scénář: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

Dramaturg: Markéta Prušinovská

Kamera: Martin Štrba

Střih: Jarosław Kamiński