Vedení města Velká Bystřice v těchto dnech potěšila zpráva, že se podařilo uspět se žádostí o dotaci z ministerstva místního rozvoje na opravu a přístavbu „přední“ budovy zdejší základní školy.

„Neustále u nás roste počet dětí i školáků, proto budeme pro první stupeň přistavovat další budovu. Zaplní se tím proluka mezi školou a tělocvičnou a kapacita se navýší o dvě nové třídy. Na tuto investiční akci jsme získali dotaci dvacet milionů korun,“ informoval starosta Marek Pazdera.Kromě nové přístavby se město pustí také do rekonstrukce nejstarší ze stávajících školních budov.

Počítá se s jejich celkovou opravou, bude se dělat například nová rekuperace pro výměnu vzduchu, elektroinstalace, omítky i stropy. Objekt také dostane novou střechu.

„Práce na nové přístavbě začnou už letos na podzim, v příštím roce bude pokračovat rekonstrukce stávající budovy. Rozpočet na přístavbu je čtyřiatřicet milionů, na rekuperaci dalších šest milionů. Škola už modernizaci a další prostory potřebovala. Pokud by se nám nepodařilo získat dotaci, byli jsme rozhodnuti financovat vše z vlastního rozpočtu,“ vysvětlil Marek Pazdera.

Investice do základní školy je podle něj největší akcí, do které se město v letošním roce pustí. Kromě oprav školy se počítá také s modernizací veřejného osvětlení, stávající svítidla budou ještě letos budou postupně vyměněna za úspornější LED osvětlení.

Na několika místech ve městě dojde na opravy chodníků. Zdárně rovněž pokračuje výstavba nového bytového domu, který vyrůstá nedaleko budovy radnice. Dříve na parcele stály dva městské domy, které už byly ve špatném stavu a tak musely být demolovány.

„V novostavbě vznikne pět bytových jednotek pro sociálně znevýhodněné rodiny, které potřebují pomoc s bydlením. V podkroví objektu zůstanou volné prostory, ty je v budoucnu možné upravit na další bytovou jednotku, bude-li to potřeba,“ popsal starosta.

Aktuálně je hotová hrubá stavba bytového domu. Dokončuje se střecha, postupně budou osazena okna, aby přes zimu mohly probíhat práce uvnitř objektu a lidé se mohli brzy nastěhovat do nového.

„Rádi bychom měli všechno hotové v polovině příštího roku. Nájemníci ze sociálně znevýhodněných rodin zatím bydlí ve stávajících městských bytech, po dokončení bytového domu by se při splnění podmínek daných dotací měli nastěhovat do nového bydlení,“ dodal Marek Pazdera.

Woodstock i Tvargl fest

O kulturní akce ve Velké Bystřici není nouze po celý rok, do města se na ně často sjíždějí lidé z okolních vesnic i nedaleké Olomouce. Město letos podle starosty Marka Pazdery počítá s uspořádáním většiny oblíbených akcí a festivalů.

Starosta Velké Bystřice Marek PazderaZdroj: Deník/Magda VránováJaké akce přes léto připravujete?

Proběhne tradiční festival Lidový rok, ale tentokrát bude v menším rozsahu, pokud se týká dětských souborů. V pátek bude na programu kulturní program v amfiteátru a v sobotu vystoupení dospělých folklorních souborů. Společně s Moravským divadlem uspořádáme oblíbené divadelní léto. V srpnu počítáme také s akcí Hanácké Woodstock i s hasičskými slavnostmi v zámeckém parku. Koncem září proběhne na Zámeckém náměstí festival Tvargl fest. Jsme rádi, že je u nás aktivní folklorní a divadelní soubor a město i kulturní dům stále žijí různými akcemi.

Velká Bystřice je dlouhodobě vyhledávaná jako příjemné místo k bydlení. Platí to stále?

Zájem je značný už posledních několik let a dál roste. Prakticky neustále se někdo zajímá o možnost získání stavební parcely v našem městě. Ceny pozemků i nemovitostí se u nás neustále navyšují. Za metr parcely se už platí až čtyři tisíce korun, což se pochopitelně projevuje i na velikosti parcel. Stále častěji se nabízejí stavební pozemky o rozloze okolo pěti či šesti set metrů čtverečních. Počet obyvatel ve městě stále narůstá, má to pak vliv na mateřinku, základní školu i kapacitu čistírny odpadních vod. Roste také zájem o podnikání, místní průmyslová zóna se postupně zaplňuje.

Po mnoha desítkách let opět ožil místní pivovar a zase se v něm vaří pivo…

Jsme rádi, že nevyužitý areál pivovaru a tamní památkově chráněné sklepy opět slouží k původním účelům. Zároveň to byla jedna z posledních neopravených budov v centru města a těší nás, že po opravě tak „prokoukla“. Ceníme si toho, že místo zase žije. Řemeslné pivo a tvarůžky do Velké Bystřice určitě přilákají další návštěvníky.