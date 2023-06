Chytrá zastávka vznikne ještě v letošním roce ve Velké Bystřici. Správa železnic již vysoutěžila firmu, která ji vybuduje. Zakázka zahrnuje celkem dvanáct míst s touto novinkou po celé republice, v Olomouckém kraji se letos počítá jen s Velkou Bystřicí.

Ve Velké Bystřici letos vznikne chytrá zastávka. Správa železnic už vysoutěžila firmu,

Takzvanou chytrou zastávku bude tvořit prosklený přístřešek pro cestující vybavený smart technologiemi. Kromě elektronického informačního panelu, kde se cestující dozvědí o zpožděných vlacích nebo mimořádnostech, půjde o spínané LED osvětlení, kamerový systém a také možnost nabíjení telefonů.

„Přístřešky na zastávkách poslouží cestujícím nejen jako ochrana před rozmary počasí, ale jejich součástí budou i dotykové displeje s aktuálními provozními informacemi,“ přiblížil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Chytré zastávky vzniknou do konce roku na dvanácti místech po celém Česku. Vybuduje je společnost STARMON, která uspěla ve výběrovém řízení. Nejprve vytvoří projektovou dokumentaci a následně i zrealizuje stavební práce. To vše podle Správy železnic do konce letošního roku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 35,6 milionu korun, vítězná nabídka činí 26 milionů korun.

Na modernizované zastávce bude nově také kamera pro záznam fotografie v případě poškozování zařízení. „Tím se značně zvýší bezpečnost cestujících na zastávce, a to jak možností odhalení pachatele z pořízených záznamů, tak preventivním způsobem,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Chytrá zastávka je podle Správy železnic koncipována tak, aby měla velice nízký odběr elektrické energie a byla maximálně úsporná. „Díky tomu ji bude možné napájet solárními panely,“ dodal mluvčí.