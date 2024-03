Tradiční Velikonoční jarmark v pátek oživil Horní náměstí v Olomouci. Lidé u stánků nakupují farmářské potraviny, kraslice, pomlázky, květiny, porcelán, dekorace a občerstvení. Pořadatelé připravili také dětské dílničky a bohatý kulturní program.

Velikonoční jarmark na Horním náměstí v Olomouci, 22. března 2024 | Video: Vránová Magda

Velikonoční jarmark v centru města pořádá společnost Kulturní Olomouc. Na Horním náměstí vyrostly stánky s farmářskými potravinami a řemeslnými výrobky. Prodejci tam od pátečního dopoledne nabízejí kraslice, dekorace, pomlázky, jarní květiny, řemeslné a rukodělné výrobky.

Součástí jarmarku jsou také oblíbené dětské dílničky. Pro veřejnost budou přístupné v odpoledních hodinách ve všedních dnech, dopoledne na objednávky mateřských a základních škol a o víkendech po celý den. Děti si tam mohou vyrobit kolednické taštičky, krabičky, dekorace, malované prostírání, kraslice a uplést si pomlázku nebo jarní věneček z proutí.

Lidé mohou na jarmarku ochutnat farmářské sýry, uzeniny, dobroty z grilu a užít si pestrý doprovodný program. „Zaměřili jsme se na bohatý kulturní program, s různorodými hudebními žánry, představením pro děti, ale i bohoslužbou, která se koná na Velikonoční neděli přímo na pódiu pod širým nebem,“ sdělila Monika Řehulková, mluvčí pořadatele.

Velikonoční jarmark probíhá na Horním náměstí až do Velikonočního pondělí 1. dubna. Od pátku 29. do neděle 31. března nabízí informační centrum zdarma výstup na radniční věž (vždy v 11 a 15 hodin) a mimořádnou prohlídku radnice ve 13 hodin (obřadní síň, kaple a věž, vstup 125 korun na osobu, děti do 10 let zdarma). Rezervace prohlídek je na vstupenky.olomouc.eu .

Prodejní doba stánků

- pondělí až neděle od 11 do 19 hodin (maximálně do 22 hodin)

- Velikonoční pondělí do 16 hodin

Dětská dílnička

- pondělí až pátek od 14 do 19 hodin pro veřejnost

- mimo provozní dobu na objednávku mateřských a základních škol

- soboty a neděle od 10 do 19 hodin pro veřejnost

Kulturní program

- pátek 22. března v 17 hodin - Isbina (koncert)

- sobota 23. března v 16 hodin - Lukáš Mareček Voice&Hands (koncert)

- sobota 23. března v 17.30 - Blues power (koncert)

- neděle 24. března v 15 hodin - Zpívánky Strýčka Líčka (představení pro děti)

- úterý 26. března v 16 a 18 hodin - Timothy (koncert)

- středa 27. března v 16 a 18 hodin - Timothy (koncert)

- pátek 29. března v 17 hodin - Fleret (koncert)

- sobota 30. března v 15 hodin - Old School (koncert)

- sobota 30. března v 17.30 hodin - Teď A nebo někdy (koncert)

- neděle 31. března - cimbálová muzika z Valašska (hraje po celý den)

- neděle 31. března v 15 hodin – bohoslužba pod širým nebem