Vybrat si z pestré nabídky čerstvých zeleninových jídel a sestavit si oběd přesně podle svého. Takový je koncept vyhledávaného Green Baru v centru Olomouce. Hosté tam na chutné, lehké a rychlé obědy chodí už přes 16 let. Po celou dobu pro ně vegetariánské pokrmy se svým týmem připravuje šéfkuchař Lukáš Janda.

Provozovatel olomoucké vegetariánské restaurace Green Bar Jakub Lerch | Video: Vránová Magda

Nápad na otevření samoobslužné jídelny v centru města vznikl podle provozovatele Jakuba Lercha před téměř dvěma desítkami let. Během studií v Praze si oblíbil tamní vegetariánské jídelny, v hanácké metropoli však podobné podniky tehdy chyběly.

„Ten úplně první, pod názvem Green Bar, pak během pouhých dvou měsíců otevřela moje matka Jana Lerchová. Podle známého hesla Pipi Dlouhé Punčochy si řekla: ´To jsem ještě nikdy nedělala, to mně určitě půjde!´A po šedesátce doslova ´spadla´ do gastronomie. Nenechala se odradit ani varováním přátel, že to může skončit fiaskem, protože Hanáci prý mají radši maso než zeleninu,“ vzpomněl na začátky Jakub Lerch.

Většina zákazníků nejsou vegetariáni

Samoobslužná vegetariánská jídelna si příznivce získala hned v srpnu 2007, kdy podnik otevřel. Olomoučany zaujaly nejen chutné a lehké zeleninové pokrmy, ale také možnost naložit si je na talíř přesně podle svého výběru a v množství, které jim vyhovuje.

Samoobslužná vegetariánská restaurace Green Bar v centru Olomouce, květen 2024Zdroj: Deník/Magda Vránová

Původní koncept podnik stále dodržuje, protože se velmi osvědčil.

„Lidé u nás oceňují právě zmíněnou flexibilitu, kterou běžné restaurace dodnes nenabízejí. Většina zákazníků přitom nejsou vegetariáni, ale hosté, kteří si chtějí zpestřit a odlehčit jídelníček. Na obědy k nám chodí zejména ženy. Těší mě ale, že poslední dobou přibývá také mužů a mnozí k nám chodí na oběd pravidelně. Díky otevřené kuchyni u nás lidé mají přímý kontakt s kuchaři. Jsme moc rádi, když přijdou říct, že jim chutnalo. Práce nám pak jde ještě lépe od ruky,“ popsal provozovatel Green Baru.

Od samého začátku se podnik zaměřuje na lokální zeleninu a vyhýbá se umělým dochucovadlům, polotovarům a konzervantům.

„Každé ráno se u nás všechna jídla připravují výhradně z čerstvých surovin. K ochucení používáme jen koření, bylinky a zelené natě, aby vynikla chuť kvalitních ingrediencí. Našim ´trhákem´ je například kulajda. Ať jí navaříme, kolik chceme, tak vždycky rychle zmizí. Velmi oblíbený je také smažený květák, lasagne, ratatouille, omáčky, ale i sladká jídla a samozřejmě saláty. Neustále zkoušíme nové recepty z různých koutů celého světa, abychom zákazníkům dopřáli pestrý a chutný jídelníček,“ popsal Jakub Lerch.

Skvělý tým a stále stejný šéfkuchař

Tým olomoucké vegetariánské restaurace Green BarZdroj: Deník/Magda Vránová

Zavedený gastropodnik převzal od své matky už v roce 2016. Interiér pak prošel proměnou a postupně přibylo také dnů mezinárodních kuchyní, které tam příležitostně pořádají.

„Velký úspěch měl například italský, francouzský, balkánský nebo polský den a nově připravujeme na druhou polovinu května také Den slovenské kuchyně. Rádi vegetariánskou stravu tímto způsobem propagujeme. Jsme otevřeni široké klientele, myslíme vždy na vegany a celiatiky, vaříme ale rádi i pro hosty, kteří nejsou vegetariány,” říká provozovatel.

Většina zaměstnanců pracuje v Green Baru už mnoho let.

„Šéfkuchař Lukáš Janda je s námi od samého začátku, více než šestnáct let, což v gastronomii rozhodně není běžné. Za úspěchem podniku je náš skvělý tým a já si jej velmi cením,“ vyzdvihl závěrem provozovatel Jakub Lerch.