Ve Vědecké knihovně v Olomouci je od pondělí možné půjčování dokumentů určených k absenční výpůjčce, vracení dokumentů a registrace čtenářů.

Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Nově je však doba od 10 do 11.30 hodin vyhrazena seniorům starším 65 let a držitelům ZTP. V pátek a v sobotu je knihovna zavřená.

Kdo se do ní v nejbližších dnech kvůli vrácení knížek nedostane, nemusí se obávat prodlení, protože všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy až do 31. května. Od pondělí je také možné knihy vracet do biblioboxu.

Knihy lze zatím objednávat pouze z domova, protože počítače v knihovně nejsou pro veřejnost k dispozici.

Z bezpečnostních důvodů není přístupný ani veřejný internet, studovny či toalety a nejsou možné ani osobní konzultace s knihovníky.

Kdo má zájem, může je kontaktovat telefonicky na čísle 585 205 333 nebo prostřednictvím e-mailu is@vkol.cz.

Vstup do knihovny je možný pouze s ochranou nosu a úst.

Čtenáři musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy, používat dezinfekci na ruce a dbát pokynů zaměstnanců, kteří regulují maximální počty návštěvníků.