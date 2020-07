Týden bohatý na bouřky. Tak předpovídá jak bude vypadat celý tento týden meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu. Právě v pondělí odpoledne zahalil krajské město zlověstně vypadající mrak, který jednu z letních bouřek přinesl.

Bouřková podívaná nad Zlínem - 20. 7. 2020 | Video: DENÍK/Jana Zavadilová

„Šlo o nádhernou bouřkovou oblačnost. Vytvořila se tromba, která jakoby směřovala chobotem k zemi, které se ale nedotkla,“ reagovala Dagmar Honsová na snímky, které ji redakce Zlínského deníku zaslala. V opačném případě, tedy pokud by se proud mraku země dotkl, vytvořilo by se tornádo. To ale naše území již delší dobu nezasáhlo.