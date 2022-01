„Záměrně si vybíráme takové osobnosti, které nejsou přímo v Olomouci moc vidět, ale my jsme přesvědčeni o tom, že dělají pro město velký kus práce a mají nadregionální přesah. Zatím jsme si vytipovali šest z nich. Aktuálně jsou hotové tři dokumenty a další tři díly připravujeme. Každý týden, vždy ve středu dopoledne, bude mít na ´youtubovém´ profilu naší společnosti P-P Productions premiéru nový díl,“ vysvětlil jeden z autorů Jakub Plánka.

Ve stínu - Lukáš Sedláček / PP Productions

Zdroj: Youtube

Minisérii dokumentů spustili ve středu 5. ledna, kdy zveřejnili dokumentární snímek o olomouckém kytaráři a básníkovi Lukáši Sedláčkovi, který vyrábí a prodává kytary do celého světa.

„Další lednovou středu bude následovat díl věnovaný Jakubovi Junkovi. Ten v Olomouci vyrábí pod vlastní značkou kvalitní jízdní kola. Minisérii prvních tří dílů uzavírá dokument o pedagožce a malířce Denise Klemscheové, která měla nedávno výstavu obrazů v Paříži a vystavuje svá díla také v New Yorku či Londýně,“ vyjmenoval spoluautor projektu Marek Pešl.

Oba autoři se shodují v tom, že je natáčení dokumentárních snímků baví a budou v tom pokračovat.

„Budeme se dál zajímat o Olomouc a o to, co se tady děje a budeme se snažit všechno postupně předávat olomouckému divákovi. Na každé natáčení se předem připravujeme a vždy si nastudujeme informace o konkrétním oboru. Jsou to velmi zajímavá a pozitivní setkání s talentovanými a příjemnými lidmi,“ popsal Marek Pešl.

Olomoucké gastro v dokumentu. Zpověď ze zavřených barů a restaurací má úspěch

Na společný dokument Za zavřenými dveřmi, který se zabýval složitou situací vybraných olomouckých restaurací a gastropodniků v době koronaviru, měli velké množství ohlasů.

„Nenapadlo nás, že to bude mít až takový dosah. Počty shlédnutí nás motivovaly v tom, abychom pokračovali. Bylo to hodně kontroverzní téma, lidé o tom hojně diskutovali a měli na toto téma odlišné názory. Někteří se provozovatelů restaurací zastávali, jiní je naopak moc nešetřili, lidé byli názorově hodně rozděleni,“ vzpomněl na dokumentární snímek z března loňského roku Marek Pešl.