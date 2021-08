Dobrý chleba je k nezaplacení. Do pečení základní potraviny se během lockdownu vrhaly tisíce lidí. Stačí jen mouka, voda a sůl a aby nakynul, k tomu je nezbytný kvásek nebo droždí.

Ve Šternberku se bude soutěžit v pečení chleba | Foto: se svolením sternberk.eu

Kdo by chtěl ukázat, co se naučil, a vyslat vlastnoručně upečený pecen do soutěže o atraktivní ceny, má nyní příležitost. Ve Šternberku pořádají počátkem září Šternberský pecen 2021.