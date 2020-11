Ve Šternberku pořídili další kamery, jsou u všech základních škol

Město Šternberk renovovalo a o pět bodů rozšířilo kamerový systém, který funguje již 20 let. Na to, kam by měla nechat umístit nové kamery, se radnice zeptala obyvatel prostřednictvím ankety. Kamerový systém ve městě využívají nejen strážníci, ale i Policie České republiky.

Městský kamerový systém v budově Městské policie Šternberk. | Foto: MěÚ Šternberk