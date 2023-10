Starosta Vápenné odsouzený do vězení: Jsem si jistý, že jsme nepochybili

Ve Vápenné je to asi nejhezčí budova. Historická Latzelova vila zdobí centrum obce, na očích je i řidičům, kteří jedou po hlavním tahu z Jeseníku na Javorník a Polsko. Právě její rekonstrukce však obci přinesla roky problémů a nyní může starostu Vápenné přivést na pět let do vězení.

Starosta Vápenné Leoš Hannig | Foto: Deník/Petr Krňávek