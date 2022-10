Vánoční trhy v centru Olomouce začínají v pátek 18. listopadu a potrvají až do pátku 23. prosince.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 20. listopadu v 18 hodin, hned poté bude následovat koncert zpěvačky Báry Basikové.

Na tržnici odstartují vánoční trhy o pár dní později, v sobotu 26. listopadu.

„V centru města vyroste 140 prodejních stánků. Návštěvníci se mohou těšit na Ježíškovu zvoničku i poštu, dětský kolotoč, dřevěnou vyhlídku a také na velký adventní věnec. Bude mít průměr dva metry a umístíme jej u Sloupu Nejsvětější Trojice,“ informovala za pořadatele Monika Řehulková ze společnosti Kulturní Olomouc, která vánoční trhy společně s městem připravuje.

Stánky opět nabídnou tradiční dárkový sortiment, rukodělné a řemeslné výrobky, oblíbené dobroty a voňavé punče.

V centru města budou v pracovních dnech otevřené od 11 do 20 až 22 hodin, o víkendech už od 10 hodin.

Na tržnici budou stánky od pondělí do pátku v provozu od 13 do 20 až 22 hodin a o víkendech od 10 do 20 až 22 hodin.

Fungovat by jich tam mělo patnáct. Opět nebude chybět velké vyhlídkové kolo, má mít stejné parametry jako v loňském roce.

Hledá se jméno pro strom



Tradiční soutěž o pojmenování vánočního stromu opět vyhlásilo město Olomouc. Děti z mateřinek i základních škol mohou výtvarně zpracované návrhy posílat až do 14. listopadu na adresu Magistrát města Olomouce, oddělení kultury, Lucie Rozbořilová, Horní náměstí 583 – radnice, 779 11 Olomouc.



Kdo bude chtít, může obrázek s návrhem jména přinést osobně na podatelnu radnice během úředních hodin magistrátu. Na obálky je potřeba napsat „Soutěž Pojmenuj vánoční strom“ a na zadní stranu uvést jméno, třídu, věk a název školy.

Desítky Krampusáků

„Pokud se týká kluziště, tak v rámci vánočních trhů není na Horním ani Dolním náměstí v plánu. Novinkou programu je velký průvod Krampus čertů. Bude jich přes čtyřicet a městem projdou v sobotu 17. prosince,“ sdělila Monika Řehulková.

Několik příšer zvaných Krampus se už objevilo v adventním centru Olomouce loni v prosinci. Lidé se s nimi fotili.4. prosince 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Kulturní program pořadatelé vánočních trhů stále připravují, velkým tahákem bude podle nich Česká mše vánoční v podání 40členného orchestru.

„Návštěvníkům nabídneme například koncert skupiny Qeenmania a několika revivalových kapel. Vystoupí také dětské pěvecké sbory a představí se rovněž baletní studio Moravského divadla v Olomouci,“ prozradila Řehulková.