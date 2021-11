Jak zachovat alespoň část vánočních trhů, které vláda v demisi nařídila uzavřít k páteční 18. hodině, řeší také v Olomouci. Možnosti konzultuje radnice společně s pořadatelem s právníky, aby případně zvolený postup nebyl napadnutelný. Radnice zároveň ujistila, že o vánoční světelnou výzdobu Olomouc určitě nepřijde.

Centrum Olomouce po uzavření vánočních trhů v sobotu 27. listopadu 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Jednáme s Kulturní Olomoucí o tom, že bychom chtěli zachovat alespoň část trhů. Jak to ale udělat tak, aby toto řešení nebylo nějak napadnutelné s ohledem na nejnovější nařízení vlády, to ještě společně s pořadatelem konzultujeme s právníky,“ uvedl v sobotu večer primátor Miroslav Žbánek, jenž by chtěl v centru města vánoční atmosféru co nejvíce podpořit.