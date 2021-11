Atmosféra v okolí stánků v centru Olomouce byla odpoledne ponurá, s deštníkem v ruce tam procházelo jen pár desítek návštěvníků. Někteří postávali s posledními kelímky voňavých punčů skrytí před nepřízní počasí pod přístřešky, jiní si chtěli adventní atmosféru užít doslova na poslední chvíli.

U pokladny dětského kolotoče kupovala lístek pro pětiletou dcerku Kateřina Dostálová z Plumlova.

„Moc nás mrzí, že to tady všechno po pár dnech končí. Vzala jsem Sofinku ze školky už po obědě a honem jsme jely kvůli trhům do Olomouce, aby si alespoň na chvilku užila tu kouzelnou atmosféru. V Prostějově bohužel trhy ani nezačaly, syn tam měl ode dneška s několika přáteli prodávat palačinky a punče. Všechno už mají nakoupené a teď nesmí stánek ani otevřít. Je to hrozné, co se u nás děje, už jenom s ohledem na děti, úplně jim sebrali vánoční tradice,“ poukázala na nečekaný zákaz trhů Kateřina Dostálová.

"Nedává to vůbec smysl"

Zklamaní a naštvaní jsou také prodejci. Během pár hodin, které do uzavření stánků zbývají, už nemají šanci zásoby prodat. Nejvíc to pocítí stánkaři, kteří nabízejí různé speciality a regionální potraviny.

Rozhořčení se zákazem vánočních trhů neskrývala ani prodejkyně Zašovských frgálů.

„Kdybychom prodávali ozdoby, baňky nebo třeba oblečení, není to takový problém jako u čerstvých potravin. Frgály jsou napečené, zásoby surovin na dobu celých trhů jsou připravené a teď není nejmenší šance to prodat. Od rána navíc kvůli dešti a sněžení chodí málo lidí. Nedává to vůbec smysl, když venkovní trhy jsou zakázané a nákupní centra zase budou o to víc praskat ve švech. Stejně tak mě zaráží, že je dál možné pořádat velké akce v uzavřených prostorách,“ poznamenala Věra Sivoková.

Zavření vánočních trhů ze dne na den považuje za nefér vůči stánkařům také primátor Miroslav Žbánek.

„Kdyby se platnost nařízení odsunula o pár dní, mohli stánkaři zejména v gastro stáncích stihnout prodat alespoň to, co měli předpřipravené. I loni byla možnost si jídlo odnést, což teď třeba zůstává v případě food courtů v obchodních centrech, zatímco prodejci na vánočních trzích tuto možnost vůbec nedostanou,“ upozornil primátor.

Vlna solidarity

Nejnovější vládní opatření zvedlo podle náměstkyně primátora Markéty Záleské velkou vlnu solidarity.

„Dostávám mnoho dotazů, jestli je možné stánkaře podpořit i nějak jinak, než že si u nich Olomoučané v rychlosti poslední den něco nakoupí. Lidé s nimi opravdu soucítí, je to hrozná situace, pro mnohé z nich jsou tržby z vánočních trhů v rámci roku opravdu zásadní a bez nich třeba nebudou moci ve svém podnikání pokračovat. Chceme jednat i s pořadatelem, jestli jako město můžeme pomoci tento zmar alespoň nějak zmírnit,“ vysvětlila náměstkyně.

Krizové nařízení vlády směřuje přímo za pořadateli vánočních trhů a město Olomouc nyní nemá možnost do této situace nijak zasáhnout. Přesto se vedení města snaží najít řešení, jak alespoň částečně zmírnit dopady uzavření trhů na stánkaře, kteří si často na pořízení zásob zboží museli vzít úvěr.

„Když jsme rušili kulturní program, měli jsme za to, že jsme včetně rozestupů mezi stánky a povinných dezinfekcí přijali společně s pořadatelem dostatečná opatření k tomu, aby bylo na olomouckých vánočních trzích bezpečno. Vláda má bohužel jiný názor. Ačkoli nám nové nařízení v tomto směru nedává žádný smysl, nechceme ho nijak obcházet, ale zároveň chci věřit tomu, že se nám podaří najít nějakou zákonnou možnost, jak prodejce nenechat úplně na holičkách,“ doufá primátor.