Pořadatelé olomouckých vánočních trhů už zveřejnili podrobný program. Návštěvníci se opět mohou těšit na koncerty a nově také kulinářskou show nebo nedělní pohádkový program pro děti. Obrovský zájem byl loni o průvod hrůzostrašných Krampusáků, ti ale letos v centru města řádit nebudou.

Krampus průvod předvánoční Olomoucí, 17. prosince 2022 | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 19. listopadu v 18 hodin tradičně na Horním náměstí. Hned poté bude následovat koncert zpěváka Voxela.

Kulturní program kromě koncertů nabídne také kulinářské show a ukázky tradic a zvyků. Připravena bude tradiční zvonička, Ježíškova pošta, stánek s vyhlídkou, vyhlídkové kolo nebo kolotoč pro nejmenší.

Na tržnici má až do poloviny ledna fungovat kluziště, vstup bude zdarma.

Vánoční trhy v Olomouci už mají termín. Punče i bruslení zůstanou déle

Obrovský zájem loni vzbudil velký průvod děsivých Krampusů, na premiéřu čertí show se na náměstí tísnily davy lidí.

„Původně jsme i letos počítali s Krampusáky. Letos mělo dorazit dvacet skupin Krampusů, ale bohužel se nepodařilo dohodnout na vhodném termínu tak, aby to vyhovovalo úplně všem skupinám a tak průvod Krampusů letos v rámci trhů neproběhne,“ vysvětlila mluvčí pořadatelské společnosti Kulturní Olomouc Monika Řehulková.

Největší průvod Krampusáků prošel centrem Olomouce. Namačkané davy šílely

Novinkou letošních trhů je speciální nedělní program pro rodiny s dětmi. Pořadatelé pro ně připravili pohádková divadelní představení i zábavné vystoupení oblíbeného Michala Nesvadby.

Vánoční trhy budou probíhat od neděle 19. listopadu do soboty 23. prosince. Centrum města zaplní více než stovka prodejní stánků s adventním a vánočním sortimentem, punči a občerstvením. Na tržnici bude kromě ledové plochy také vyhlídkové kolo. Stánky budou mít otevřeno do 23. prosince, několik prodejců bude nabízet občerstvení až do 6. ledna.

Vánoční trhy Olomouc 2023 - kulturní program

neděle 19.11.

17:50 Slavnostní zahájení vánočních trhů

18:00 rozsvěcení vánočního stromu

18:30 Voxel & spol. – koncert

středa 22.11.

17:00 Pěvecký sbor FUSION

čtvrtek 23.11.

17:00 Davide Mattioli – koncert

18:30 Amigos – koncert

pátek 24.11.

17:00 Tak co? – koncert

18:30 Blues Power – koncert

sobota 25.11.

11:00 Řemeslné Vánoce – tradice a zvyky

15:00 Kulinářská show

neděle 26.11.

11:00 Trend vozíčkářů – celodenní benefiční program s koncerty

středa 29.11.

16:00 Balet Art studio – taneční vystoupení dětí

17:00 Pěvecký sbor Dětského domova - koncert

čtvrtek 30.11.

17:00 Aliance - koncert

19:00 Elvis Presley band – koncert

pátek 1.12.

17:00 Legendy se vrací – koncert

19:00 Isbina - koncert

sobota 2.12.

11:00 řemeslné Vánoce – tradice a zvyky

15:00 kulinářská show

neděle 3.12.

15:00 Michal Nesvadba – představení pro děti

úterý 5.12.

16:00 Mikulášská nadílka

středa 6.12.

17:00 Campanella pěvecký sbor

čtvrtek 7.12.

17:00 Poutníci – koncert

19:00 Jay Delvey - koncert

pátek 8.12.

17:00 Fleret – koncert

19:00 Triang band – koncert

sobota 9.12.

11:00 řemeslné tradiční vánoce – tradice a zvyky

15:00 kulinářská show

neděle 10.12.

11:00 Divadlo Tramtárie – divadelní pohádka pro děti

15:00 Divadlo Tramtárie – divadelní pohádka pro děti

středa 13.12.

16:00 Balet ART studio – taneční vystoupení dětí

17:00 kapela ZŠ Dr. Milady Horákové - koncert

18:00 Česko zpívá koledy – celorepubliková akce Deníku

čtvrtek 14.12.

17:00 Piknik Michala Tučného – koncert

19:00 Stew – koncert

pátek 15.12.

17:00 Vánoční koncert Richarda Pachmana – koncert

18:30 Natálie Tichánková & 4GOOD – koncert

sobota 16.12.

11:00 řemeslné Vánoce – tradice a zvyky

15:00 kulinářská show

neděle 17.12.

15:00 Zpívánky strýčka Líčka – pásmo pro děti

středa 20.12.

17:00 Mladá krev – koncert

18:00 Big Band Žerotín a hudební institut – koncert – jazzové koledy

čtvrtek 21.12.

17:00 My Own Star – koncert

19:00 Elán Haná revival – koncert

pátek 22.12.

17:00 Lukáš Mareček One man show – koncert

19:00 Hazydecay – koncert

sobota 23.12.

11:00 řemeslné Vánoce – tradice a zvyky

15:00 kulinářská show

neděle 24.12.

22:00 půlnoční pod otevřeným nebem

Podrobný program na webu Vánoční trhy Olomouc