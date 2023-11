Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým je letos jedle z Olomouce, proběhne v neděli 19. listopadu v 18 hodin na Horním náměstí, hned poté bude následovat koncert písničkáře Voxela.

Kromě Horního a Dolního náměstí si lidé vánoční atmosféru od neděle užijí také na tržnici, kde bude v provozu vyhlídkové kolo, kluziště a stánky s punčem a občerstvením.

„Kluziště budou v dopoledních hodinách v pracovních dnech využívat mateřské, základní a střední školy. Zájem škol je velký, prosinec už je celý obsazený, volné termíny jsou ještě v listopadu a lednu. Pro veřejnost bude kluziště k dispozici v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech,“ upřesnila Monika Řehulková, mluvčí pořádající společnosti Kulturní Olomouc.

Jednou z novinek letošních trhů jsou také hrnečky na punč. Původní keramické nahradí nové smaltované „plecháčky“.

„V nabídce jsou v červené nebo modré barvě, návštěvníci si je mohou koupit u každého stánku s punčem. Na Horním a Dolním náměstí a tržnici bude dohromady 140 prodejních stánků, spousta z nich nabídne krásné řemeslné výrobky,“ sdělila Monika Řehulková.

Drobných změn v dramaturgii doznal kulturní program. Koncerty budou na pódiu probíhat většinou ve čtvrtky a pátky, soboty jsou věnované ukázkám tradičních řemesel a kulinářským show. Neděle pak rodinám s dětmi, ty se mohou těšit na pohádková divadelní představení či vystoupení Michala Nesvatby.

Během pěti týdnů se na pódiu představí například Poutníci, Michal Tučný, Natálie Tichánková a 4Good, Tak co?, Isbina, Hazydecay, Bluesberg, Fleret a další interpreti a kapely. Děti si opět užijí Mikuláše, Ježíškovu poštu, výtvarné dílničky, kolotoč i zvoničku.

Organizátoři ze spolku Kulturní Olomouc pro návštěvníky připravili rovněž vycházkovou trasu, kde lidé mohou obdivovat kašny, barokní sloupy a architekturu, vychutnat si neopakovatelnou atmosféru adventních trhů a pokochat se pohledem na historické centrum z několika vyhlídek.

Kromě Horního a Dolního náměstí a tržnice se trhy v komorním rozsahu uskuteční také na nové náplavce.

„Jsme samozřejmě rádi, že do Olomouce během vánočních trhů proudí davy turistů. My se to množství lidí snažíme rozptýlit tím, že se od 5. do 10. prosince pořádá menší trh na náplavce. Právě během mikulášského víkendu bývá v centru nejvíc lidí. Zkusíme z náplavky udělat místo, kde se mohou lidé během adventu setkávat, atmosféra tam může být jiná než v centru,“ sdělil náměstek primátora Viktor Tichák s tím, že ani na náplavce nebude chybět punč, prodejní stánky nebo kulturní program.

Vánoční trhy Olomouc 2023

- vánoční trhy probíhají od neděle 19. listopadu do soboty 23. prosince- omezený provoz některých stánků bude až do 6. ledna- stánky na Horním a Dolním náměstí budou otevřené od 10 do 20 hodin, občerstvení do 22 hodin- stánky na tržnici budou otevřené od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 22 hodin- otevírací doba kluziště (vstup zdarma) je od pondělí do pátku pro školy od 9 do 12 hodin, pro veřejnost od 13 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin- vyhlídkové kolo na tržnici denně od 10 do 22 hodin