„Lidé se po období covidových omezení mohou opět těšit na otevřené trhy se vším všudy. Stánky budou na Horním i Dolním náměstí a ve spolupráci s výstavištěm Flora na tržnici, kde znovu vyroste oblíbené vyhlídkové vánoční kolo,“ řekla za pořádající spolek Kulturní Olomouc mluvčí Monika Řehulková.

Před radnicí je už hotová vyhlídka, která byla novinkou loňských trhů. Tou letošní je speciální vycházková trasa, návštěvníkům nabídne procházku po olomouckých památkách i možnost potěšit se pohledem na historické centrum města hned z několika vyhlídek.

První z nich je zmíněný dřevěný stánek na Horním náměstí, který zájemcům poskytne výhled přímo na trhy, druhá vyhlídka bude z radniční věže a třetí z třicetimetrového kola na tržnici. Návštěvníkům se díky nim naskytne úchvatný pohled na vyzdobené a rozzářené Horní a Dolní náměstí.

Otevírací doba stánků

Náměstí tradičně provoní punče v mnoha variacích, prodávat se bude také grilované maso, klobásy, sýry, makrely připravené na dřevěném uhlí, orientální speciality, slovenské halušky i čerstvé trdelníky.

Ve stáních prodejci nabídnou také například keramiku, adventní věnce, vánoční ozdoby, kovářské, textilní či dřevěné výrobky, včelí produkty nebo zimní doplňky.

Na Horním náměstí budou stánky otevřené od neděle do čtvrtka od 10 do 21 hodin, v pátek a sobotu od 10 do 22 hodin. Na Dolním náměstí bude stánkový prodej probíhat od 10 do 22 hodin.

Vyhlídkové kolo a stánky na tržnici budou v provozu od pondělí do čtvrtka od 13 do 20 hodin a od pátku do neděle od 10 do 22 hodin.

Basiková, Turbo i hromadné koledy

Pořadatelé trhů zvou rovněž na bohatý kulturní program. Na pódiu na Horním náměstí vystoupí například zpěvačka Bára Basiková, Pavel Dobeš nebo kapely Turbo a Poutníci.

Z olomouckých umělců se představí Bluesberg, Homebwoyrasta, Terez Wrau, Blues Power, Olomoucký dixieland jazz band nebo Isbina.

Ve středu 7. prosince od 18 hodin se opět uskuteční oblíbená akce Česko zpívá koledy. S Deníkem a olomouckým sborem Kassiopea si všichni budou moci zazpívat koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma nebo Vánoce, Vánoce přicházejí.

Novinkou trhů je velký průvod čertů Krampusáků, který projde centrem města v sobotu 17. prosince.

Rodiny s dětmi se mohou těšit na promítání rodinné komedie Jak dostat tatínka do polepšovny, filmu Vánoční hvězda nebo pohádky Láska rohatá.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 20. listopadu v 18 hodin. Hned poté bude následovat koncert zpěvačky Báry Basikové.

Vánoční Olomouc 2022 - výběr z programu

pátek 18. 11.

18:00 QUEENMANIA – koncert

​sobota 19. 11.

16:00 PIKNIK – VZPOMÍNKY NA MICHALA TUČNÉHO - koncert

neděle 20. 11.

17:50 VYHLÁŠENÍ JMÉNA PRO VÁNOČNÍ STROM

18:00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

18:05 BÁRA BASIKOVÁ – koncert

úterý 22. 11.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU - film

pátek 25. 11.

18:00 BLUES POWER - koncert

sobota 26. 11.

16:00 BLUESBERG - koncert

17:00 PAVEL DOBEŠ - koncert

​neděle 27. 11. (první adventní neděle / železná)

16:00 HANÁCKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ KLAS, KRALICE NA HANÉ

17:30 ADD GOSPEL - koncert

úterý 29. 11.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: NESMRTELNÁ TETA - film

čtvrtek 1. 12.

17:00 POUTNÍCI - koncert

​pátek 2. 12.

17:00 NATÁLIE TICHÁNKOVÁ & 4 GOOD - koncert

​sobota 3. 12.

15:30 OLD SCHOOL - koncert

18:00 TURBO - koncert

20:00 HAZYDECAY ACOUSTIC & HOSTÉ - koncert

​neděle 4. 12. (druhá adventní neděle / bronzová)

17:00 ISBINA - koncert

18:30 LUKÁŠ MAREČEK: ONE MAN SHOW - koncert

pondělí 5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

HUDEBNÍ INSTITUT - koncert

17:00 ZPÍVÁNKY STRÝČKA LÍČKA - pásmo pro děti

​úterý 6. 12.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: LÁSKA ROHATÁ - film

​středa 7. 12.

18:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - celorepubliková akce s Deníkem a souborem Kassiopea

​čtvrtek 8. 12.

18:00 VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO TREND VOZÍČKÁŘŮ

​pátek 9. 12.

17:00 SVOBEY & MARA REGGAE ECHOES - koncert

18:30 ALŽBĚTA KOLEČKÁŘOVÁ - koncert

​sobota 10. 12.

16:30 MLADÁ KREV - koncert

18:00 BIG BAND ŽEROTÍN A HUDEBNÍ INSTITUT - jazzové koledy

​neděle 11. 12. (třetí adventní neděle / stříbrná)

16:00 ELÁN TRIBUTE REVIVAL - koncert

18:30 AMIGOS - koncert

úterý 13. 12.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: JAK VYTRHNOUT VELRYBĚ STOLIČKU - film

​středa 14. 12.

16:00 BALET ART STUDIO - taneční vystoupení dětí

18: 00 OLOMOUCKÁ DIXIELAND JAZZ BAND - koncert

​čtvrtek 15. 12.

17:00 TMAVOMODRÝ SVĚT - ORCHESTR JAROSLAVA JEŽKA - koncert

pátek 16. 12.

16:00 DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR LABYRINT - koncert

17:00 HUDBA PŘI HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE - koncert

​sobota 17. 12.

18:00 HOMEBOYRASTA - koncert

20.00 KRAMPUS SHOW

​neděle 18. 12. (čtvrtá adventní neděle / zlatá)

17:00 JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ “HEJ MISTŘE”! - koncert

​úterý 20. 12.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: JAK DOSTAT TATÍNKA DO POLEPŠOVNY - film

středa 21. 12.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: ANDĚL PÁNĚ - film

​čtvrtek 22. 12.

16:30 POKUS BAND - koncert

18:00 TEREZ WRAU - koncert

​pátek 23. 12.

17:00 VÁNOČNÍ KINO: O VÁNOČNÍ HVĚZDĚ - film

sobota 24. 12.

22:00 PŮLNOČNÍ POD OTEVŘENÝM NEBEM

Kompletní program na webu Vánoční Olomouc ZDE