Monika Řehulková, mluvčí společnosti Kulturní OlomoucZdroj: Deník/Daniela TauberováPovedly se vánoční trhy z pohledu organizátora?

Po dvou covidových letech se mohly trhy konat v plné parádě, bez nějakých omezení. Jsme spokojeni.

Z čeho máte největší radost?

Z návštěvnosti. Byla neuvěřitelná.

Kdy byla vůbec největší? Kromě slavnostního rozsvícení vánočního stromu…

Tento slavnostní okamžik tentokrát nebyl tím největším „tahákem“. Ještě větší návštěvnost jsme zaznamenali při vystoupení skupiny Turbo a vůbec největší byl v sobotu 17. prosince, kdy ve 20:00 vyrazil od olomoucké radnice průvod Krampusáků.

Jak konkrétně tuto akci hodnotíte? A kdo přišel na nápad uspořádat průvod Krampusáků?

Oslovili nás sami „Krampusáci“, kteří nám sdělili určitou představu, jak by to celé mohlo proběhnout. Hodně jsme o tom přemýšleli. Rozhodli jsme se akci lidem nabídnout. Primárně dospělým. Avizovali jsme, že nejde o akci vhodnou pro malé děti. Taky jsme kvůli tomu zvolili dvacátou hodinu.

Že dorazí tolik lidí, to asi nečekal nikdo…

Připravovali jsme se na to, že lidí může přijít hodně. Najali jsme profesionální bezpečnostní agenturu, vytyčili osm set metrů dlouhý koridor, kudy průvod půjde a samotný průvod čertů zajišťovalo na dvacet pracovníků pořadatelské služby. Bylo to náročné, ale na to, že to byla nejmasovější akce vánočních trhů, to z pohledu nás organizátorů dopadlo velmi dobře.

Krampusáci tedy budou mít své místo i v programu Vánočních trhů Olomouc s letopočtem 2023?

Ano. Akci bychom rádi zopakovali. Chtěli bychom ji udělat tak, aby lidé lépe viděli a co nejvíce jsme eliminovali tlačenice, které místy vznikaly. Okruh bude jiný, měl by vést širším centrem města.

Další novinkou byly vyhlídky. Na radnici se v reakci na zájem lidí o výstup na věž přidávaly další časy….

Vidět Olomouc ze třech výškových bodů, které nabízejí úplně jiný pohled, se ukázalo jako velké lákadlo. Dřevěná vyhlídka na náměstí zafungovala i jako populární fotokoutek. Zájem byl i o třicetimetrové kolo na tržnici. Akce Olomouc z výšky se maximálně povedla.

Vánoce by měly dělat radost hlavně dětem. Mysleli jste na ně a nově jste nabídli filmové projekce pohádek a rodinných filmů. Jaká byla odezva na promítání na Horním náměstí?

Vánoční kina jsme zamýšleli už na rok 2020, který se kvůli pandemii neuskutečnil - stejně tak rok 2021. Pohádky krásně dotvořily vánoční atmosféru, rodiny s dětmi se zastavovaly a když nám nasněžilo, byla to přímo pohádkové…

Zpětná vazba na program na pódiu?

Vánoční trhy mají velkou návštěvnost a sledovanost. Rozhodli jsme se podpořit umělce z regionu, kteří to po covidové krizi potřebovali. Chtěli jsme je zviditelnit, dávali jsme živé přenosy koncertů na sociální sítě… Velkou odezvu mělo vystoupení Báry Basikové při rozsvícení vánočního stromu. Úspěch kapely Turbo jsme již zmínily.

Pokud jde o gastro? Zaznamenala jsem komentáře, že ceny byly příliš vysoko. Makrela za 149 korun?

Do cenové politiky prodejcům nezasahujeme. Náklady se jim navýšily, zvýšila se cena práce a oni to musejí promítnout do ceny. Nezdražilo však pouze gastro, ale i jiné zboží. A to nejen na olomouckých trzích. Vidíme to od loňska všude…

Velký zájem cizinců

Jak hodnotili trhy samotní stánkaři?

Pochvalovali si návštěvnost. Čeho si hodně všímali, byl zájem cizinců. Že olomoucké vánoční trhy mají věhlas po celém Česku, jezdí lidé ze sousedního Slovenska i Polska, to jsme zaznamenali už dříve. Častěji ale zaznívala němčina, angličtina i francouzština.

Cizinců bylo hodně…

Nebývale. Olomoucké trhy zarezonovaly v zahraničí. Do propagace jsme vloni investovali velkou finanční částku, protože po covidu jsme začínali v podstatě nanovo a chtěli jsme, aby restart byl úspěšný. A když jsme pak četli četné komentáře, že se olomoucké vánoční trhy líbily více než trhy v Praze, měli jsme obrovskou radost.

Inovativní osvětlení

Vánoční trhy v Olomouci provází charita. Jak úspěšné byly charitativní punče letos?

Velmi. Na charitu jsme se hodně soustředili a i v průběhu trhů jsme narychlo přidali dvě akce: punč s hejtmanem Olomouckého kraje, kde se vybralo 30 tisíc korun, a radniční punč s vedením města - s výtěžkem 31 tisíc korun. Za Kulturní Olomouc jsme obě částky ještě zaokrouhlili na 40 tisíc korun.

Ohlížíme se za adventem 2022. Už myslíte na ten letošní? Kolik lidí a jak dlouho vlastně pracuje na přípravách olomouckých vánočních trhů?

Hlavní tým čítá pět lidí. Už teď v lednu, ač se to nezdá, začínáme pracovat na dalším ročníku. Plánujeme například rozestavění stánků, dokud máme loňské zkušenosti v živé paměti, ale chystáme i novinky…

Prozradíte?

V rámci připravovaného programu bychom v tuto chvíli mohli zmínit kulinářské show. Odehrávala by se na pódiu… Pokud jde o podobu trhů, tak bychom chtěli nabídnout inovativní prvky v osvětlení. Rádi bychom více vyzdvihli naše krásné památky, konkrétně barokní kašny. Bude záležet také na tom, jak se k naší představě postaví památkáři.

A poslední otázka: kluziště bude?

Horké téma… Vzhledem k tomu, že kluziště není součástí koncesní smlouvy s městem, na Horním a Dolním náměstí se s ním nepočítá – i vzhledem k památkové ochraně. Ale o umístění kluziště během adventu 2023 jednáme s městem a jsou nějaké možnosti. Vzhledem k energetické náročnosti provozu kluziště a cenám energií však v současnosti jasnou odpověď dát neumíme.