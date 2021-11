Vánoční sortiment a punče se v centru Olomouce začne prodávat v pátek 19. listopadu. Slavnostní zahájení trhů proběhne v neděli 21. listopadu v 18 hodin, kdy se u radnice rozzáří vánoční strom. Na Horní náměstí bude přivezen už v neděli 7. listopadu.

„Téměř třicet metrů vysokou jedli nám věnovala rodina z Hluboček. Už je moc vysoká a z bezpečnostních důvodů je potřeba ji pokácet,“ řekl vedoucí oddělení kultury Radim Schubert.

Ještě před instalací na Horním náměstí se jehličnan musí zkrátit na přibližně dvacet metrů.

„Kvůli bezpečnosti si netroufneme na náměstí stavět vyšší strom,“ vysvětlil vedoucí oddělení kultury.

Až do pátku 12. listopadu mohou malí i velcí Olomoučané navrhnout jméno pro vánoční strom, soutěžní návrhy přijímá oddělení kultury.

"Tradičnější pojetí"

Horní a Dolní náměstí během vánočních trhů opět provoní punče, perníky a gastronomické speciality. Prodávat se bude tradiční vánoční sortiment, dárkové předměty i řemeslné výrobky. Počítá se také s kulinářskými večery a víkendovým grilováním. Na Horním náměstí bude probíhat doprovodný program, který nabídne pravidelné promítání pro děti.

Pořadatelem trhů je i nadále obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, která zvítězila v koncesním řízení na organizování vánočních trhů do roku 2025.

Návštěvníci se mohou těšit na tradičnější pojetí, což bylo podmínkou nové smlouvy města s organizátorem.

„Veškeré hrazení u památek a nutné vymezení prostoru bude nově vytvořeno ze dřeva a dřevěnou podobu dostanou i toalety. Organizátoři návštěvníkům slibují novou zvoničku s vyhlídkou. Tradiční Ježíškovu dílnu s poštou přesunou na Dolní náměstí. Ze stánků tam vznikne improvizované náměstíčko, kde budou představovat také tradiční řemesla,“ informovala mluvčí města Radka Štědrá.

Kluziště na "Dolňáku" nebude

Na Dolním náměstí letos nebude v provozu kluziště, momentálně se pro ně hledá vhodnější místo.

„Je to součást nového konceptu, který odráží mnohaleté debaty o ochraně památek na Dolním náměstí, jež je součástí památkové rezervace, a také reakce na časté stížnosti veřejnosti. Chtěli bychom, aby kluziště našlo své místo jinde, ale to je ještě v jednání. Také kompletní program letošních trhů zveřejní organizátoři zhruba v polovině listopadu, protože na něm ještě intenzivně pracují,“ sdělila Radka Štědrá.

Pro malé návštěvníky trhů bude opět k dispozici historický kolotoč i Ježíškova dílna. Jeden ze stánků letos bude mít speciální zpevněnou střechu, která bude sloužit jako malá rozhledna s výhledem na vánočně vyzdobené centrum.

Kolo se roztočí na Svatomartinské slavnosti

Pohled z ještě větší výšky si pak budou moci užít všichni, kdo se svezou na vyhlídkovém kole na tržnici. To by mělo zahájit provoz už v pátek 12. listopadu, kdy budou ve městě probíhat Svatomartinské slavnosti.

Vánoční trhy budou probíhat od 19. listopadu do 23. prosince a budou otevřeny každý den od 10 do 21 hodin, v pátek a sobotu až do 22 hodin.