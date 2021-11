První sortiment a punče bude možné ve stáncích koupit už v pátek a v sobotu 19. a 20. listopadu. Slavnostní zahájení trhů s rozsvícením stromu proběhne v neděli 21. listopadu v 18 hodin.

Děti ani letos nepřijdou ani o historický kolotoč, Ježíškovu dílnu nebo zvoničku. Novinkou je speciální stánek, který bude sloužit jako malá rozhledna s vyhlídkou na vánočně vyzdobené centrum města.

Na tržnici bude zájemce opět vozit vyhlídkové kolo. Na stáncích se budou prodávat voňavé punče, perníky, gastronomické speciality, dárkové předměty, typický vánoční sortiment a řemeslné výrobky.

Letos bez kluziště

Tentokrát však nebude v provozu kluziště.

„Je to součást nového konceptu, který odráží mnohaleté debaty o ochraně památek na Dolním náměstí, jež je součástí památkové rezervace, a také reakci na časté stížnosti veřejnosti. Chtěli bychom, aby v budoucnu kluziště našlo své místo jinde. To pořadatelé prověřují, jsem si jistá, že řešení najdou a v příštím roce se nám oblíbené bruslení pod širým nebem vrátí," věří náměstkyně Markéta Záleská.

Bára Basiková i Pelíšky

Pořadatelé připravili bohatý kulturní program. Ten zahrnuje například koncert Báry Basikové, který začne hned po slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

V průběhu adventu vystoupí také Pavel Dobeš, orchestr Jaroslava Ježka, hudební skupina olomouckého dětského domova, olomoucké sbory Kassiopea, Music Bodo a Alenášek nebo Big Band Žerotín.

Novinkou je promítání filmů pod širým nebem, na programu budou například české komedie Pelíšky, Vrchní prchni či Vesničko má středisková. Nebude chybět ani společné zpívání koled.

„Návštěvníci si budou moci užít hudební vystoupení, kino s pohádkami pro děti i populárními českými filmy, kulinářské show a oblíbenou mikulášskou nadílku, bez které už si vánoční trhy umí málokdo představit,“ popsal organizátor trhů Petr Ilgner.

Výběr z programu Vánočních trhů 2021 v Olomouci



pá 19. 11. 2021

18:00 QUEENMANIA - koncert



so 20. 11. 2021

16:00 PIKNIK | PÍSNIČKY MICHALA TUČNÉHO - koncert



ne 21. 11. 2021

18:00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

18:15 BÁRA BASIKOVÁ - koncert



po 22. 11. 2021

18:00 VÁNOČNÍ KINO: VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ - film



so 27. 11. 2021

17:00 PAVEL DOBEŠ - koncert



ne 28. 11. 2021

16:00 HANÁCKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ KLAS ZS - folklór

17:30 ELÁN HANÁ TRIBUTE Revival - koncert



po 29. 11. 2021

18:00 VÁNOČNÍ KINO: PELÍŠKY - film



čt 2. 12. 2021

17:00 POUTNÍCI - koncert



pá 3. 12. 2021

18:30 ELVIS PRESLEY REVIVAL - koncert



so 4. 12. 2021

14:00 HUDEBNÍ SKUPINA DĚTSKÉHO DOMOVA V OLOMOUCI - koncert



ne 5. 12. 2021

15:00 MIKULÁŠSKÝ PROGRAM

16:00 MIKULÁŠSKÁ JÍZDA TRAMVAJÍ

17:00 VÁNOČNÍ KINO: S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY - film



po 6. 12. 2021

18:00 VÁNOČNÍ KINO: VRCHNÍ PRCHNI - film



st 8. 12. 2021

18:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S DENÍKEM



pá 10. 12. 2021

17:00 ORCHESTR JAROSLAVA JEŽKA - koncert



so 11. 12. 2021

18:00 BIG BAND ŽEROTÍN + HUDEBNÍ INSTITUT | JAZZOVÉ KOLEDY - koncert



ne 12. 12. 2021

17:00 ALŽBĚTA KOLEČKÁŘOVÁ - koncert



po 13. 12. 2021

18:00 VÁNOČNÍ KINO: DOVOLENÁ S ANDĚLEM - film



st 15. 12. 2021

18:00 ADD GOSPEL - koncert



pá 17. 12. 2021

19:00 LUKÁŠ MAREČEK | ONE MAN SHOW - koncert



so 18. 12. 2021

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO TREND VOZÍČKÁŘŮ - koncert



ne 19. 12. 2021

15:00 HUDEBNÍ SKUPINA DĚTSKÉHO DOMOVA V OLOMOUCI - koncert

17:00 HOMEBOYRASTA - koncert



po 20. 12. 2021

18:00 VÁNOČNÍ KINO: ANDĚL NA HORÁCH - film



pá 24. 12. 2021

22:00 PŮLNOČNÍ POD OTEVŘENÝM NEBEM



Podrobný program na webu Vánočních trhů Olomouc

Nová smlouva se starým pořadatelem

Vánočním stromem, který je již usazený před olomouckou radnicí je letos dvacet metrů vysoká jedle z Hluboček na Olomoucku. Až do pátku 12. listopadu mohou zájemci na oddělení kultury doručit návrhy na jméno stromu.

Trhy budou probíhat od 19. listopadu do 23. prosince a budou otevřeny každý den od 10 do 21 hodin, v pátek a v sobotu až do 22 hodin.

Novou koncesní smlouvu na pořádání Vánočních trhů do roku 2025 město opět uzavřelo se společností Kulturní Olomouc, která se také zavázala k dodržování aktuálně platných předpisů a opatření.

„Jsme připraveni reagovat na opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví. I přes případné možné komplikace věříme, že se nám vše podaří zvládnout,“ řekla mluvčí společnosti Kulturní Olomouc Monika Řehulková.

Vánoční trhy tradičně lákají k návštěvě nejen návštěvníky z tuzemska, ale i ze zahraničí.

„Loňský rok však spoustu věcí změnil a to nejhlavnější, v co všichni doufáme, teď je, aby mohly oblíbené trhy v předvánočním čase proběhnout s co nejmenším omezením. Přípravy jsou v plném proudu, začíná se v neděli 21. listopadu,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Záleská.