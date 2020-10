Bezprostřední setkání lidí, stánky, popíjení punče, zvuk koled. Každoroční předvánoční kolorit větších i menších měst je letos vinou koronavirové pandemie ohrožen. Okresní města v Olomouckém kraji se připravují, ale stále konkrétně nevědí, jak budou oblíbené vánoční trhy či jarmarky probíhat. A zda vůbec budou.

Rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí v Olomouci. 22.11.2019 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Nejistota panuje také v Olomouci, kde jsou tamní vánoční trhy vyhledávané mezi návštěvníky z okolí i ze zahraniční. Plánované zahájení těch letošních, které má jako v přechozích letech opět pořádat společnost Kulturní Olomouc, je plánováno na pátek 20. listopadu. "Pokud to situace vůbec umožní, vánoční trhy v Olomouci by měly proběhnout, i když zřejmě jiné podobě. Týká se to například rozdělení do sektorů, programu a dalších doprovodných akcí," sdělila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.