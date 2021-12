OBRAZEM: Poslední adventní víkend v centru Olomouce - světýlka, muzika a davy

Poslední adventní víkend vylákal do historického centra Olomouce zástupy lidí. Rušno bylo kolem stánků jarmarku, u okolních prodejců punčů a různých dobrot či u vyhlídkového kola na tržnici. Na několika místech vyhrávala muzika, k vidění byli řemeslníci i třeba římský voják. Vánoční stánky na Horním a Dolním náměstí by měly zůstat otevřené až do čtvrtečního večera 23. prosince.

Poslední adventní sobota v centru Olomouce, 18. prosince 2021 | Foto: Petr Pelíšek