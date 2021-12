Vyberte Nejkrásnější vánoční strom Olomouckého kraje. HLASUJTE

„Teď už nám začíná ten největší ´frmol´, s každým dnem zákazníků přibývá. Nejvíc jdou na odbyt čerstvě řezané jedle a smrčky. Boroviček je letos o něco méně, protože bohužel neměly dostatek srážek. Zákazníkům nabízíme úpravu kmínku, sestřih spodních větviček, zabalení do síťoviny a mohou u nás využít také úschovnu. Stromek si vyberou a zaplatí, my jej upravíme, zabalíme, označíme štítkem se jménem a uložíme. Mohou se pro něj kdykoliv zastavit a odvézt si jej třeba až před Štědrým dnem,“ řekl Lukáš Horák.

Jak o stromek pečovat?

Aby vánoční stromek vydržel dlouho pěkný, doporučuje prodejce Petr Svoboda, věnovat mu patřičnou péči.

„Nejlépe je nechat jej co nejdéle venku na balkoně a před svátky postupně přesouvat do prostor s vyšší teplotou. Nejdřív jej dát do chodby a do pokoje umístit až před Štědrým dnem. Je vhodné mírně odříznout kmínek a i venku nechat stromek stát ve vodě. Tu je pak po celé svátky dobré do stojanu dolévat. Jedličky při tomto postupu bez problému vydrží pěkné a svěží až do konce ledna,“ popsal Petr Svoboda s tím, že Olomoučané si k nim pro čerstvě řezaný vánoční stromek mohou přijít až do 23. prosince.

Uličku v centru Olomouce si lidé vyzdobili vánočními stromky

„Někdo nechává nákup stromečku vyloženě na poslední chvíli. My bychom to ale moc nedoporučovali, protože pak se může stát, že už bude výběr omezený a nebude stoprocentně podle jejich představ,“ shodli se prodejci.