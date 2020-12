Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku letos obyvatelé Uničova sledovali prostřednictvím on-line přenosu a nemálo z nich i přímo v centru města.

Rozsvícení vánočního stromu v Uničově. 29. listopadu 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Myslím, že místní občané si to i tentokrát užili a to bez ohledu na to, zda-li průběh sledovali ze svých domovů přes internet nebo přišli přímo na náměstí. Všichni se tam snažili dodržovat předepsaná opatření, rozestupy a roušky,“ řekl Jiří Urbášek z odboru kultury uničovské radnice, který nedělní večer strávil v převleku za sněhuláka.