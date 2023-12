Vánoční přípravy nabírají na obrátkách a lidé obléhají nákupní centra, aby na poslední chvíli nakoupili dárky a zásobili se potravinami na sváteční dny. Některé hypermarkety rozšířily otvírací dobu a otevřeno budou mít i na Štědrý den dopoledne. Kde nakoupíme na první a druhý vánoční svátek a jak bude otevřeno na silvestra a Nový rok?

Sváteční otevírací doba | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Zákon o prodejní době ukládá povinnost maloobchodům s plochou nad 200 metrů čtverečních zákaz prodeje ve státní svátky, což se vztahuje i na Vánoce. Přesto i na Štědrý den dopoledne si lidé nakoupí. Zákon o prodejní době totiž stanovuje, že obchody mohou mít na Štědrý den otevřeno do 12:00. Rozhodnutí je však na jednotlivých firmách.

Na Boží hod, tedy 25. prosince a stejně tak na druhý svátek vánoční, 26. prosince, budou obchody zavřené celý den. Otevřeno budou mít například čerpací stanice nebo večerky.

Po Vánocích, tedy od 27. prosince, budou obchodní řetězce fungovat podle běžné provozní doby. Stejně tak na silvestra, což je běžný pracovní den. Otevírací dobu ale většina obchodů zkracuje.

Na Nový rok pak budou mít všechny obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Opět je možné zkusit večerky.

Sváteční otevírací doba velkých marketů a nákupních center

Globus

Hypermarket Globus v OlomouciZdroj: Deník/Daniela Tauberová

20. až 23. prosince

7:00 až 22:00

24. prosince

7:00 až 11:45

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

7:00 až 21:00

31. prosince

7:00 až 18:00

1. ledna

ZAVŘENO

Lidl

20. až 23. prosince

7:00 - 22:00

24. prosince

8:00 - 11:30

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

7:00 - 22:00

31. prosince

8:00 - 17:00

1. ledna

ZAVŘENO

Billa

20. až 23. prosince

běžná otevírací doba

24. prosince

7:00 - 11:45

25. až 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

běžná otevírací doba

31. prosince

7:00 - 17:00

1. ledna

ZAVŘENO

Penny Market

20. do 23. prosince

běžná otevírací doba

24. prosince

ZAVŘENO

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

běžná otevírací doba

31. prosince

7:00 - 17:00

1. ledna

ZAVŘENO

Tesco

20. až 23. prosince

6:00 - 22:00 Olomouc

7:00 - 22:00 Šternberk, Uničov

7:00 - 20:00 Litovel

24. prosince

do 11:45

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. prosince

7:00 - 22:00 Olomouc, Šternberk, Uničov

7:00 - 20:00 Litovel

28. až 30. prosince

6:00 - 22:00 Olomouc7:00 - 22:00 Šternberk, Uničov7:00 - 20:00 Litovel

31. prosince

do 18:00

1. ledna

ZAVŘENO

Albert

20. až 23. prosince

běžná otevírací doba

24. prosince

do 11.45

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

běžná otevírací doba

31. prosince

do 18 h

hypermarket v Šantovce do 12 h

hypermarket v Olympii do 15 h

1. ledna

ZAVŘENO

Kaufland

20. až 23. prosince

běžná otevírací doba

24. prosince

7:00 - 11.45

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

běžná otevírací doba

31.prosince

7:00 - 18:00

1. ledna

ZAVŘENO

Terno

20. až 23. prosince

7:00 - 20:00

24. prosince

7:00 – 12:00

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

běžná otevírací doba

31. prosince

7:00 – 16:00

1. ledna

ZAVŘENO

Senimo

Obchodní dům SenimoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

20. až 23. prosince

běžná otevírací doba

24. prosince

7:00 – 12:00

(včetně lahůdkářství)

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. a 28. prosince

běžná otevírací doba

29. prosince

7:00 - 18:00

30. prosince

7:00 - 18:00

31. prosince

7:00 - 12:00

(včetně lahůdkářství)

1. ledna

ZAVŘENO

Šantovka - obchodní galerie

20. až 23. prosince

9:00 - 21:00

24. prosince

9:00 – 12:00

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

9:00 - 21:00

31. prosince

9:00 – 12:00

1. ledna

ZAVŘENO

Galerie Moritz

20. až 23. prosince

9:00 - 19:00

24. prosince

9:00 – 12:00

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

9:00 - 19:00

31. prosince

9:00 – 12:00

1. ledna

ZAVŘENO

Olomouc City

20. až 23. prosince

9:00 - 20:00

24. prosince

9:00 – 12:00

25. a 26. prosince

ZAVŘENO, možnost provozu některých obchodů do 200m2 (9-20h)

27. až 30. prosince

9:00 - 20:00

31. prosince

9:00 – 14:00

1. ledna

ZAVŘENO

Olympia

20. až 23. prosince

9:00 - 21:00

24. prosince

9:00 – 12:00

25. a 26. prosince

ZAVŘENO

27. až 30. prosince

9:00 - 21:00

31. prosince

9:00 – 14:00

1. ledna

ZAVŘENO