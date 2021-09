Investici do LED osvětlení vysvětluje dopravce i tím, že po covidové době mají nové vánoční tramvaje cestujícím a obyvatelům Olomouce „přinést opět trochu radosti“.

„V tomto případě nám byla společností Blachere-Illumination CZ nabídnuta vizualizace, která se nám velmi líbila, a proto nebyl důvod oslovovat další společnosti. S touto firmou máme pozitivní zkušenosti již z minula, protože předchozí vánoční tramvaj nám také připravovali oni. Stejně jako u předchozí tramvaje předpokládáme opakované použití, a to po dobu minimálně pěti let,“ uvedla Krčová.

