Novinku v podobě akce Vánoční Letňák si pro návštěvníky připravili v areálu letního kina v Olomouci. Už ve čtvrtek 23. listopadu u tamní hospody vyroste velký vyhřívaný stan, kde budou po celý měsíc probíhat koncerty a kulturní akce. Pořadatelé chystají také Mikulášský karneval, zabijačku nebo prodej vánočních stromků.

Vánoční Letňák - provozní olomoucké hospody Letňák Tomáš Adamec | Video: Vránová Magda

Olomoučané jsou do letního kina zvyklí chodit na promítání pod širým nebem. Letos ale mají spoustu důvodů, proč tam vyrazit i v listopadu a prosinci. Areál díky nájemcům hospody Letňák poprvé ožije také v období adventu.

„Ve čtvrtek postavíme obří stan, kam se vejde až 150 lidí. Stan bude vyhřívaný, budou tady také ohniště a pohodová atmosféra. Snažíme se vytvořit alternativu k tomu, co se děje během adventu děje v centru města, kde se schází velká spousta lidí. U nás nabídneme příjemnou rodinnou atmosféru. Děti tady mají k dispozici hřiště, dospělí si mohou dát voňavý punč nebo horký svařák a užít si některý z koncertů,“ popsal provozní Tomáš Adamec.

Kolik za punč a jídlo na vánočních trzích v Olomouci? Tady je nabídka a ceny

Zahajovacím večerem je už čtvrtek 23. listopadu, kdy se v areálu letního kina v 18 hodin rozsvítí vánoční strom a vystoupí česko-bosenská kapela No Barriers. Během dalších večerů zahraje například písničkář Vlna nebo Michal Juřička z kapely Trocha klidu.

„Návštěvníci se mohou těšit také na místní začínající umělce, kterým talent rozhodně nechybí,“ pozval Tomáš Adamec.

Na programu je také Mikulášský karneval s čerty a anděly. V pátek a sobotu 15. a 16. prosince v areálu letního kina proběhne tradiční moravská zabijačka. Návštěvníci si pochutnají například na zabijačkovém guláši, jitrnicích nebo ovaru.

„Během stejného víkendu chystáme prodej vánočních stromků, jejichž koupí mohou Olomoučané podpořit lokální lesníky. Stromky budou v prodeji tři dny a každý si může vybrat ten nejhezčí,“ dodal provozní hospody Letňák s tím, že zimní sezonu uzavře v pátek 22. prosince koncert Naked in the Ocean.

Vánoční Letňák

čtvrtek 23. listopadu v 18 hodin – rozsvícení vánočního Letňáku a koncert No Barriers

pátek 24. listopadu v 17 hodin – koncert Anna a Martin

sobota 25. listopadu v 17 hodin – koncert Vlna

čtvrtek 30. listopadu v 18 hodin – koncert Pavla Košůtka

pátek 1. prosince v 17 hodin – koncert Michal Juřička a v 18 hodin koncert Hana Hauserová

sobota 2. prosince v 18 hodin – koncert Honza Gottwald a v 19 hodin koncert Fred Olaio

pondělí 4. prosince v 17 hodin – Mikulášský karneval a koncert Herrgott

středa 6. prosince v 19 hodin – koncert Unotrio

čtvrtek 7. prosince v 19 hodin – koncert Jana Janoko a Lugdush

pátek 8. prosince v 17 hodin – koncert The Addams sisters

čtvrtek 14. prosince od 13 do 19 hodin, pátek 15. prosince od 10 do 18 hodin a sobota 16. prosince od 10 do 18 hodin – Vánoční finále na Letňáku (pravá moravská zabijačka, prodej vánočních stromků, koncert Vlna, Sona Kmet a Street Serenade)

pátek 22. prosince v 18 hodin – koncert Naked in the ocean