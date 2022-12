Kdo na první či druhý svátek vánoční vyrazí k dómu svatého Václava v Olomouci, bude svědkem příběhu o narození Ježíška. Začátky představení hraného betlému jsou od 14.30 vždy v půlhodinových intervalech, a to až do 16.30.

Prohlídky vánočně vyzdobeného hradu a zpívání koled na prvním nádvoří si lze užít 27. a 28. prosince od 15 do 17 hodin na hradu Bouzov. Rezervace prohlídek je nutná na telefonu 775 888 960. Vstupenky je možné koupit také on-line na hrad-bouzov.cz. Prohlídku pohádkového hradu si lze po předchozí telefonické rezervaci užít také na Silvestra, kdy je otevřeno od 13 do 16 hodin.

Poetickými vánočními prohlídkami ožije v neděli 25. prosince od 16 do 18 hodin hrad ve Šternberku. Lidé se dozví zajímavé informace o historii hradu, vánočních tradicích a uslyší půvabné příběhy z knihy Piera Gribaudiho nazvané Příběhy vánoční noci. Rezervace termínů jsou možné pouze telefonicky na čísle 725 718 059.

Závěrečnou akcí na šternberském hradě bude v sobotu 31. prosince program Silvestrovský hrad. Prohlídky, jejichž součástí bude netradiční dílna Rudolfinská mincovna, budou probíhat od 10 do 15 hodin. Nebude chybět ani občerstvení, o hudební doprovod se postará flašinetářka. Kdo bude mít zájem, může si s dopomocí mincíře vyrazit vlastní minci. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do závodu v orientačním běhu nazvaném Silvestrovské kufrování. Připravena bude trať pro začátečníky i pokročilejší běžce. Start i cíl je přímo na hradním nádvoří.

Pro veřejnost se v pátek 30. prosince od 14 hodin otevře rovněž zámek v Náměšti na Hané. Návštěvníci akce Vánoce na zámku se mohou těšit na vánoční zvyky, tradice, koledy a ukázky z pohádek. Vstupné pro děti je 60 korun, dospělí zaplatí 120 korun a pořadatelé upozorňují, že je nutná předchozí rezervace na telefonu 737 291 359 nebo 585 952 184.

Olomoucká zoologická zahrada má od 25. do 30. prosince otevřeno od 9 do 18 hodin. Na Silvestra jen do 14 hodin a na Nový rok až do 18 hodin. Návštěvníci mohou zjistit, jak zoo sluší vánočně pohádkový kabát, v areálu na ně budou za zvuků koled čekat české pohádky a sváteční výzdoba. Pro ty, kteří vydrží až do odpoledne, budou odměnou komentované prohlídky. Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo vždy v 16 a 18 hodin. Na prohlídky s průvodcem není nutná registrace.

Mezi svátky lze vyrazit také na procházku a něco dobrého na Poděbrady. Restaurace Terase ve dnech 28. až 29. prosince zve na Punčování a grilování. Na Štědrý den a oba vánoční svátky tam bude zavřeno.

Plavání a bruslení

Zájemci o plavání mohou od 26. do 30. prosince v době od 9 do 21 hodin vyrazit na krytý bazén v Olomouci. Ve dnech 24., 25. a 31. prosince má plavecký stadion zavřeno.

Olomoucký aquapark je pro veřejnost uzavřený 24. i 25. prosince, otevřeno je tam od 26. do 30. prosince od 9 do 20 hodin. Na Silvestra je v provozu od 9 do 18 hodin a 1. ledna od 13 do 20 hodin.

Nově otevřené aquacentrum ve Šternberku bude mít na Štědrý den otevřeno od 10 do 14 hodin, znovu pak přivítá návštěvníky v pondělí 26. prosince - celý týden až do Silvestra pak bude mít otevřeno od 10 do 22 hodin.

Milovníci bruslení si mohou zajet například do Velké Bystřice. Bloky veřejného bruslení začínají v pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli ve 13, 15 a 17 hodin. V úterý a čtvrtky pouze v 15 a 17 hodin. Blok bruslení trvá vždy 90 minut. Ve dnech 25. a 31. prosince je provoz kluziště pouze do 14.30. Návštěvníci si mohou zapůjčit brusle a občerstvit se v punčovém domečku v sousedství ledové plochy.

Kluziště je v provozu také v nedalekých Hlubočkách na Olomoucku. Podrobné informace o blocích vyhrazených pro bruslení veřejnosti zájemci najdou na webových stránkách obce.