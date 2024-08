Nový parkovací systém u olomouckého obchodního domu Senimo, který ještě ani nezačal fungovat, zřejmě hned tak v provozu nebude. Poté, co se nejprve stal terčem útoku vandala, který šel po penězích, které v platebním terminálu nebyly, sešrotoval nepozorný řidič terminál se závorou.

„Nejprve byl vylomený platební terminál, to byla jedna akce. A teď toto,“ reagoval Jaroslav Navrátil, předseda představenstva Zemědělského družstva Senice na Hané.

Pozemky u obchodního domu, stejně jako nákupní centrum, vlastní akciová společnost Senimo patřící senickému zemědělskému družstvu.

Do nového vjezdového a výjezdového terminálu směrem do ulice Kaštanová někdo napálil koncem minulého týdne. Nad nárazem místní kroutí hlavou. „Musel jet dost rychle a čučet do mobilu,“ komentovala pracovnice obchodního domu vylomené sloupky, polámané závory a střepy na asfaltu.

Okolnosti prošetřuje policie

„Šlo zřejmě o dopravní nehodu. Okolnosti prošetřujeme,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Škodu na terminálu s automatickou závorou způsobil řidič dodavatelské firmě, podle Navrátila ještě systém nebyl předán Senimu. Firma plánovala spustit zařízení každým dnem.

Kdy se začne za parkování u Senima platit, zatím není jasné.

Zemědělci, kteří vlastní Senimo a přilehlé pozemky, se rozhodli přistoupit k nepopulárnímu opatření i v souvislosti se zvýšením daně z nemovitosti. Parkovací režim bude podobný jako v Šantovce. Pro zákazníky bude po určitou dobu zdarma, následně motoristé zaplatí 30 korun za každou další hodinu stání.

Závory jsou nutností

Dalším důvodem regulace parkování bylo podle Navrátila to, že někteří řidiči využívali plochu u Senima k odstavení auta, například v situaci, kdy ráno odjeli vlakem a večer se vraceli do Olomouce. Motorizovaní zákazníci vyhledávaného obchodního domu pak marně hledali volné místo.

