VIDEO / FOTOGALERIE / Na celodenní návštěvu přijel v pondělí do Olomouce bývalý prezident Václav Klaus. Jeho program v hanácké metropoli zahrnuje kromě přednášky na zdejší univerzitě i návštěvu nemocnice či večerní koncert v rockovém klubu.

Přednáška Václava Klause je v rámci týdenní Letní školy na Univerzitě Palackého, 21. srpna 2023, Olomouc. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Po ranním setkání s primátorem Miroslavem Žbánkem přednášel Václav Klaus o rozdělení Československa na Letní škole výchovy k občanství a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.

„Přijel jsem na pozvání univerzity a jejich letní školy pro středoškolské učitele. O tématu rozdělení Československa musí ti, kdo ho prožili a byli aktivními účastníky, pořád mluvit. Není možné, aby se z toho staly historky, které převypráví někdo úplně jiný,“ řekl Václav Klaus.

Při své přednášce zavzpomínal i na události srpna 1968. V té době se jako juniorní člen podílel na přípravě Šikovy ekonomické reformy.

„Původně byl zamýšleno během státního svátku 28. října uzákonit rozsáhlé dlouho připravované změny ekonomické i politické. Po 21. srpnu všechny reformistické ekonomické a politické zákony padly pod stůl. Vláda ke schválení předložila pouze jedinou významnou změnu, a to bylo vytvoření federace. Slováci se radovali a Češi mlčeli,“ řekl Klaus.

"Město se pohnulo kupředu"

Odpolední program Václava Klause v Olomouci zahrnuje návštěvu fakultní nemocnice, zahájí také vernisáž Davida Saudka v Galerii Kateřiny Dostálové, večer se účastní Investičního klubu Hospodářské komory v Hotelu Flora a následně koncertu olomoucké jazzové kapely Blue Apple v klubu Bounty Rock Cafe.

„Tohle je takový standard, který jsme kdysi měli nastavený v premiérském a prezidentském období,“ poznamenal k nabitému programu.

Do Olomouce jezdí Václav Klaus poměrně často. Naposledy zde byl před třemi lety.

„Pro mě Olomouc zůstává nejvíc viditelná kolem náměstí, a to je symbol tohoto města. Když jsme tu včera večer projížděli, můj prvotní dojem byl, že se město pohnulo kupředu. To je naprosto evidentní,“ odpověděl na otázku, na co se při svých cestách do Olomouce nejvíc těší.

Král olomouckého majálesu

Ve funkci premiéra i prezidenta byl Václav Klaus v Olomouci opakovaně. Poprvé zde byl na oficiální návštěvě v roce 1990. Tehdy jej studenti Univerzity Palackého zvolili králem Majálesu.

„Dobře si vzpomínám, že mě převlékli do královského mundúru, vozili mě v kočáře po Olomouci. Myslím, že jsem řečnil na plném náměstí z ochozu radnice,“ zavzpomínal.

Cestu do regionu si Václav Klaus nacházel i při neformálních příležitostech. V Šumperku se například opakovaně účastnil exhibičních tenisových turnajů Prokennex.

„Teď už je to přece jen (se sportem, pozn. red.) slabší. Máme v Krkonoších byt, snažím se tam na víkendy jezdit a pochodovat po horách,“ zmínil.

Na tiskovém brífinku odpovídal mimo jiné na otázku novinářů, jak by jako premiér reagoval na setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s bývalým poradcem Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

„Potkali se dva lidé, kteří si určitě velmi dobře rozumí, jsou myšlenkově utvořeni velmi obdobným způsobem. Myslím, že se nepotkali poprvé, že spolu jednají častěji. A aby se z toho dělala kauza, to už je druhá věc. Já se s panem Nejedlým nepotkávám u piva,“ řekl.