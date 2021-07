První z mláďat makaků se podle zooložky Jitky Vokurkové narodilo 18. června, druhé 30. června. Od roku 2006, kdy olomoucká zoo začala s jejich chovem, tam přišlo na svět již čtyřiašedesát mláďat makaků. Návštěvníci mohou tyto primáty pozorovat ve výběhu, který je přístupný po 42 metrů dlouhé visuté lávce umístěné sedm metrů nad zemí.

V minulosti se makakové Tatin a Šimy z olomoucké zoo proslavili jako zdatní útěkáři, skončili až v lesích na Libavé. Uprchli také z provizorního ubytování, kde byli umístěni po dobu rekonstrukce výběhu.

„Stali se z nich hosté místní restaurace. Jelikož milovali smetanu do kávy, pojal zoolog myšlenku napíchat smetánky uspávací látkou. Jenže nebyl by to makak, aby nerozpoznal smetánky, s nimiž je něco jinak, takže dál konzumovali pouze originálně zabalené. Jedno z mláďat bylo dokonce nalezeno mezi plyšáky v obchodu se suvenýry, kterak jako jediný plyšák horlivě mrká na návštěvníky,“ vzpomněla mluvčí zoo Iveta Gronská s tím, že v průběhu slavnostního otevření vylepšeného výběhu se makakům podařilo překonat elektrický ohradník.

Makakové jsou nejseverněji žijícími primáty, kromě ostrova Hokaido obývají celé Japonsko. Ve volné přírodě žije okolo 50 tisíc jedinců, dožívají se až 30 let. Dokáží si poradit i s teplotami okolo patnácti stupňů pod nulou. Protože si v zimě dokáží vyhrabat potravu ze sněhu, bývají nazývány také sněžnými opicemi. Pochutnávají si na ovoci, listech, hmyzu a různých druzích ořechů. Dorozumívají se mezi sebou pestrou škálou zvuků, matky o mláďata pečují přibližně dva roky.