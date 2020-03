„Lidé musí mít možnost dostat se v případě potřeby k lékařské péči. Zřízení nonstop pohotovosti pro děti i dospělé je krokem, který jim to umožní. Kraj teď bude řešit všechny potřebné detaily tak, aby pohotovost na Litovelsku a Uničovsku mohla začít co nejdříve fungovat,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk, který se v úterý sešel se zástupci všech nemocnic v Olomouckém kraji.

Vedení kraje navíc požádalo starosty měst, v nichž sídlí nemocnice, aby otevřeli mateřské školy pro děti například zdravotníků, policistů nebo záchranářů. Opatření by se týkalo dětí do deseti let. Volné kapacity už nabídla všechna větší města v kraji.

„Potřebujeme, aby ti, kteří pomáhají v první linii, mohli v klidu pracovat. Proto jsme zajistili, aby měli možnost umístit děti do školek v místě svého zaměstnání. Během dneška budeme vědět, kolik lékařů a zdravotníků má o tuto péči zájem,“ uvedl hejtman.

Zástupci nemocnic diskutovali s hejtmanem také o rozdělení sad, s jejichž pomocí jsou lidem s podezřením na nový koronavirus odebírány vzorky. Výsledkem je dohoda, na jejímž základě budou v současné době dostatečným počtem testerů vybaveny všechny nemocnice.

Po jednání se zástupci nemocnic se odpoledne sešla operační skupina Krizového štábu Olomouckého kraje. Jeho členové mimo jiné řešili dílčí problémy v souvislosti s povolením pohybu osob a zboží do uzavřené zóny na Litovelsku a Uničovsku.

„Starosti nám dělá hlavně to, že některé firmy nezajistí u hygieniků povolení k vjezdu pro své šoféry. Dohodli jsme se proto na systému, jak co nejméně zdržovat zásobování a přitom neohrozit smysl karantény. Také jsme vyjednávali možnost odvozu vyrobeného zboží nebo produktů, například piva z místního pivovaru,“ informoval hejtman Okleštěk.