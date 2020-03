V uzavřené Litovli šije roušku za rouškou. Pro místní prodavačky i lidi z fabrik

Ivana Coufalová žije v Litovli, kterou hygienici poslali do izolace kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených v této části Olomoucka. Nemůže z domu, jen na nákup. Místo toho, aby začala propadat skepsi, vrhla se naplno do toho, co umí nejlépe – šít.

Ivana Coufalová žije v uzavřené Litovli, kde vyrábí jednu roušku za druhou. Právě roušky místní nejvíce postrádají. I díky ní jsou místní prodavačky klidnější a na odpolední směnu nastoupili zaměstnanci továrny na výrobu těstovin, kteří by se bez její pom | Foto: archiv Ivany Coufalové