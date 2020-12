Rozvoz Betlémského světla zorganizovali brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendla poprvé v roce 1990. Z původních sedmi vlaků je jich letos již dvaašedesát, které přivezou Betlémské světlo na celkem 765 nádraží po celé republice.

Do Olomouckého kraje dorazí skauti se světlem Regiojetem s odjezdem v 7.02 z Brna a příjezdem do Přerova v 8.19 hodin. Prakticky souběžně pojede světlo i rychlíkem 903 Bouzov do Olomouce.

Prvními v kraji, kteří si budou moci světlo odnést, budou zástupci farností z Kojetínska a okolí, a to z nádraží v Kojetíně, kde zastaví Regiojet v 8.09 hodin. O šest minut později zastaví v Nezamyslicích rychlík Bouzov, který následně zamíří do Prostějova (8.34) a osm minut před devátou zastaví na olomouckém hlavním nádraží. Odtud bude pokračovat do Mohelnice (9.13), Zábřehu na Moravě (9.22) a končí v Šumperku v 9.41 hodin.

Vlakem po celém kraji

Během soboty se následně rozjedou vlaky s Betlémským světlem po celém kraji. Ze Zábřehu poputuje spěšným vlakem 1403 s odjezdem v 9.31 hodin do Jeseníku. Z Olomouce rychlíkem Praděd v 9.05 hodin do Hluboček-Mariánského údolí.

Do Přerova přijede světlo dvakrát. Regiojetem v 8.19 hodin a rychlíkem Moravan v 10.33 hodin. Zajímavou pouť slibuje i putování osobáčku z Olomouce (odjezd 10.33) směrem na Senici na Hané a dále ze Senice (odj. 13.08) přes Kostelec na Hané do Prostějova.

Odtud pojede další courák přesně ve 14 hodin zpět do Olomouce se zastávkami například ve Vrbátkách nebo Blatci. Na Šternbersko a Uničovsko vyrazí vláček se světlem v 9.33 z Olomouce. Ze Šumperka přes Zábřežsko a Litovelsko pak ve 12.31 hodin. Hranicko a Vsetínsko obstará osobní vlak s odjezdem v 8.54 z Hranic.

Akci Betlémské světlo zastřešuje Junák – český skaut, který je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.

V Olomouci u Trojice

Betlémské světlo s výjimkou. Aktuální vládní nařízení nepovolují shlukování, ani společné aktivity s dětmi. Rozdávání Betlémského světla ovšem dostalo výjimku. Skauti lidem plamínek přece jenom dodají.

V Olomouci se bude rozdávat na Štědrý den. V krajském městě o Betlémské světlo zájemci nepřijdou ani v době pandemie. Skautské středisko Jana Boska ve spolupráci s katedrálou sv. Václava a arcibiskupstvím jej nejprve předá zástupcům dobročinných organizací. Tradičně k tomu dojde o poslední adventní neděli.

Veřejnost si pro světlo bude moci přijít o Štědrém dni na Horní náměstí ke Sloupu Nejsvětější Trojice. Akci i přes koronavirová opatření posvětilo ministerstvo zdravotnictví. Vedoucí skautského střediska Václav Venkrbec vyzývá k dodržování vládních nařízení.

„Nebudeme se scházet ve větším počtu. Přítomní dodržují rozestupy, samozřejmostí jsou roušky,“ zdůraznil. Lidé si pro Betlémské světlo mohou chodit průběžně od 9 do 15 hodin.

Připálit si můžete i v klubovně

V Prostějově tentokrát nebudou skauti nabízet plamínek na náměstí T. G. Masaryka. "Bohužel, ta nařízení zakazují veškeré aktivity s dětmi. Rozdávání Betlémského světla sice dostalo výjimku, ale na poslední chvíli a už to nejsme schopni zorganizovat," informoval Martin Kolařík ze skautského střediska Járy Kaštila," který pokračoval: "Roznášet světlo budeme ve středu 23. prosince v okolí naší klubovny. Kdo bude mít zájem, bude si moci odnést plamínek z naší klubovny v Sokolské ulici. Vydávat budeme od 17 do 18 hodin."

V Lipníku na náměstí

Vlak přiveze Betlémské světlo do Přerova krátce po osmé ráno. Symbol Vánoc rozvážejí každoročně skauti z Lipníku nad Bečvou.

„V Lipníku si pro světlo mohou lidé přijít v sobotu 19. prosince od 9 do 12 hodin na Masarykovo náměstí,“ upřesnil za organizátory jeden z lipnických skautů Petr Kolajta. Na faře a v kostele sv. Vavřince v Přerově pak bude k mání od neděle 20. prosince.

Tradice Betlémského světla

Betlémské světlo je plamínek z Betléma, který putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.