Podle vedoucího tamní správy jeskyní Jiřího Hebelky snížili například v Punkevních jeskyních kapacitu turistických skupin a ještě je rozdělili na poloviny.

„Lidé si před vstupem do podzemí musí dezinfikovat ruce a mít roušky,“ upřesnil Hebelka.

První skupinu turistů po uvolnění bezpečnostních opatření provedla Punkevními jeskyněmi v pondělí dopoledne Marcela Danylková. V jeskyních si jako průvodkyně přivydělává třetím rokem.

„Už jsem se nemohla dočkat. Těšila jsem se jako malé dítě na bonbon. Miluji tady to prostředí, práci i kolektiv jeskyňářů. Je to pro mě super relax. První pondělní turisté byli super a prohlídka se jim líbila. Snad mi bylo přes roušku rozumět. Bylo to s ní náročnější. Navíc v kombinaci s brýlemi, které se mi mlžily. Ale to nevadí. Po tak dlouhé pauze jsem byla za kontakt s lidmi moc ráda,“ řekla s úsměvem průvodkyně.

Dodala, že turisté neměli s dodržováním hygienických nařízení problém a respektovali je.