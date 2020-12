"Dosud naše nemocnice vyšetřovaly pouze pacienty indikované krajskou hygienou nebo praktickým lékařem. Díky snížení náporu ze strany indikovaných pacientů mohou nemocnice službu rozšířit také pro samoplátce," informovala Radka Miloševská, mluvčí společnosti AGEL Středomoravská nemocniční.

K vyšetření je nutné se předem telefonicky objednat, a to na čísle 727 972 291, kde si zájemce sjedná přesný termín vyšetření.

Aktuální provozní doba odběrového místa v prostějovské a přerovské nemocnici v pracovní dny od 7 do 15 hodin, v soboty od 8 do 11 hodin. Ve Šternberku se provádí odběry v pracovní dny od 7 do 15 hodin, v soboty od 8 do 14 hodin. Telefonické objednání je možné v pracovní dny od 8 do 14 hodin.