Plynulejší dopravě na frekventovaných křižovatkách má pomoci koordinovaný tah, který se začne budovat v pondělí 24. srpna na křižovatce Pražské ulice a třídy Míru.

Nové řízení provozu se týká také křižovatek Foerstrova a třída Svornosti, Foerstrova a Na vozovce a Albertova a Štítného.

Kvůli úpravám čtyř křižovatek a světelných signalizačních zařízení musejí motoristé v dalších týdnech počítat s částečným omezením provozu.

Omezené odbočení

Od pondělí 24. srpna budou práce probíhat ve středových pásech.

„Omezeno bude levé odbočení na obě strany na třídu Míru. Na konci stejného týdne začnou probíhat práce uprostřed křižovatky, kdy budou postupně omezeny jednotlivé odbočovací pásy,“ informovala mluvčí města Radka Štědrá.

V týdnu od 7. září bude vypnuta a demontována stávající signalizace.

Ve špičkách mají dopravu řídit policisté, a to až do spuštění nové signalizace. To je naplánováno během prodlouženého víkendu v době svátku sv. Václava.

V průběhu stavby dojde k omezením pro motoristy, cestující v městské hromadné dopravě i chodce.

Autobusové linky číslo 10, 21, 26 a 29 budou v některých etapách stavebních prací jezdit po objízdných trasách.

Podrobné informace o změnách tras a obslužnosti zastávek cestující najdou na www.dpmo.cz nebo přímo na zastávkách.

Větší plynulost provozu

Nový koordinovaný tah má zlepšit plynulost dopravy na frekventovaných olomouckých křižovatkách.

„Cílené zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a povýšení kvality řízení si samozřejmě vyžádá omezení v době výstavby. Ve finále ale pomůže plynulejší dopravě, bude znamenat kratší čekání na semaforech i méně výfukových plynů,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Martin Major.

Komplexní obnova křižovatek zahrnuje osazení moderních řadičů světelné signalizace, detekčních prvků pro snímání aktuálních intenzit dopravy, instalaci kamer a jednotek pro komunikaci mezi křižovatkami a vozidly.

„Všechna zařízení budou připojena do městské dopravní řídící ústředny a signál z kamer bude dostupný na stránkách chytra.olomouc.eu,“ dodal Martin Major.

Nový ostrůvek

Na křižovatce Pražské ulice a třídy Míru bude ve směru do centra Olomouce vybudován nový ochranný ostrůvek, počítá se také s úpravou naváděcích prvků pro nevidomé.

Předpokládané náklady na velkou dopravní investici byly původně vyčísleny na víc jak 48 milionů korun. Díky veřejné soutěži se podařilo cenu snížit na 29,9 milionu.

Postup stavebních prací a uzavírek:

- 24.srpna 2020 až 4. září 2020 – částečná uzavírka odbočovacích pruhů na stání vozidel na silnici I/35 ulice Foerstrova a ulice Pražská - výkop ve středovém ostrůvku

- 24. srpna 2020 až 30. září 2020 – částečná uzavírka na silnici I/35 ulice Foerstrova a ulice Pražská a na silnici II/448 třída Míru – řezání smyček, realizace protlaků a instalace sloupů SSZ

- 26. září 2020 až 2.října 2020 – úplná uzavírka chodníku od autobusové zastávky U Zlaté koule až po odbočení na silnici I/35 ulice Pražská

- 7. září 2020 až 15. září 2020 – úplná uzavírka chodníku na třídě Míru v místě odbočení na silnici I/35 ulice Foerstrova – výkop v chodníku a protlak pod ulicí Čapka Choda

- 28. srpna 2020 až 30. srpna 2020 – částečná uzavírka silnice II/448 třída Míru (průjezd přes křižovatku od Šibeníku směr Topolany) MIMO BUS a TRAMVAJ – protlak pod komunikací

- 20. srpna 2020 – 6. září 2020 – úplná uzavírka chodníku od autobusové zastávky U Zlaté koule až po odbočení na silnici I/35 ulice Pražská – výkop v chodníku

- 8. září 2020 až 11. září 2020 – částečná uzavírka silnice II/448 třída Míru (výjezd na silnici I/35 ulice Foerstrova) – protlak pod komunikací

- 4. září 2020 až 7. září 2020 – částečná uzavírka silnice I/35 ulice Foerstrova (výjezd na silnici II/448 třída Míru) – protlak pod komunikací

- 15. září 2020 – 20. září 2020 – částečná uzavírka silnice II/448 třída Míru (od Topolan rovný směr do města) a částečná uzavírka silnice I/35 ulice Pražská (levé odbočení na silnici II/448 třída Míru) MIMO BUS a TRAMVAJ – budování ostrůvku pro pěší

- 31.srpna 2020 – 3. září 2020 – částečná uzavírka silnice II/448 třída Míru (odbočení na silnici I/35 ulice Pražská) – protlak pod komunikací

---------------------------------------------------

Změny jízdních řádů autobusů číslo 10, 21, 26 a 29:

- Etapa číslo 1 – od pondělí 24. srpna do pátku 4. září 2020

Bez změny vedení linek.

- Etapa číslo 2 – od pátku 28. srpna do neděle 30. srpna 2020

Bez změny vedení linek.

- Etapa číslo 3 – od pondělí 31. srpna do čtvrtka 3. září 2020

Linka číslo 29 bude vedena mezi zastávkami Gymnázium Hejčín a Olomouc CITY po objízdné trase ulicemi Na Šibeníku – Litovelská – třída Svornosti – Foerstrova – Pražská a dále po své trase (pouze v uvedeném směru).

Zastávka U Zlaté koule nebude linkou číslo 29 obsluhována a bude nahrazena autobusovou zastávkou Šibeník. Linka bude vedena dle výlukového jízdního řádu.

- Etapa číslo 4 – od pátku 4. září do pondělí 7. září 2020

Linka číslo 10 bude vedena mezi zastávkami Kmochova a Šibeník po objízdné trase ulicemi Kmochova – třída Svornosti – Litovelská – Na Šibeníku (pouze v uvedeném směru).

Linka číslo 21 bude vedena mezi zastávkami Foerstrova, pošta a Šibeník po objízdné trase ulicemi Foerstrova – třída Svornosti – Litovelská – Na Šibeníku (pouze v uvedeném směru).

Zastávka Foerstrova směr Šibeník nebude linkami číslo 10 a 21 obsluhována a bude nahrazena zastávkou Svornosti směr Náměstí Hrdinů. Linky budou vedeny dle výlukových jízdních řádů.

- Etapa č. 5 – od úterý 8. 9. do pátku 11. 9. 2020

Linka č. 26 bude vedena mezi zastávkami U Kovárny a Foerstrova, pošta po objízdné trase ulicemi třída Míru – Litovelská – třídou Svornosti a Foerstrova (pouze v uvedeném směru).

Zastávka Foerstrova směr Foerstrova, pošta nebude linkou č. 26 obsluhována a bude nahrazena zastávkou Svornosti směr Kmochova. Linka bude vedena dle výlukového jízdního řádu.

- Etapa číslo 6 – od úterý 15. září do neděle 20. září 2020

Bez změny vedení linek.