Hlavním problémem je podle vedení obce vyhláškou požadovaná dezinfekce, která by zlikvidovala užitečné mikroorganismy a rostliny v biologické zóně.

„Nemůžeme do vody použít dezinfekci, protože by zničila rostliny v biologické zóně a vyhubila bakterie, které pomáhají čistit vodu. Ze stejného důvodu nelze dezinfikovat ani madla, žebříky do vody či kamínkové plochy kolem bazénů,“ vysvětlovala Taťána Šlešková, místostarostka Paseky.

Další komplikací je podle místostarostky požadovaný maximální počet návštěvníků.

„Abychom vše ohlídali, museli bychom najmout ještě dva další pracovníky. To je nemyslitelné,“ poukázala na ztrátový provoz.

Paseka vybudovala koupaliště z vlastních peněz. Bez dotace.

„Nemusíme tedy splňovat limity návštěvnosti jako provozovatelé, kteří čerpali podporu. Ti nemají na výběr,“ poukázala.

Lidé potřebují vyžití

Oproti tomu koupací biotopy v Litovli i Laškově se během června otevřou návštěvníkům. Jediné, co by to podle provozovatelů mohlo zmařit, by při současné příznivé epidemiologické situaci s novým koronavirem, mohlo být počasí.

„Alkoholová dezinfekce není takový dryák, ale uvědomujeme si, že kolonie bakterií tím částečně omezíme,“ reagoval ředitel Technických služeb Litovel Jaroslav Erlec.

„Podobnou zkušenost však zatím nemáme, takže uvidíme. Na druhou stranu lidé potřebují vyžití. Přijdou vedra a budou chtít na koupaliště,“ podotkl. Naopak stanovený limit pro návštěvnost koupaliště podle něj může kvalitě vody pomoci.

„Když přišlo moc lidí, opalovací krémy biotopu nesvědčily,“ zamýšlel se ředitel technických služeb.

V Litovli se speciálním koordinátorem

V Litovli chtějí koupací biotop otevřít v polovině června. Počítají s tím, že budou mít na plovárně speciálního koordinátora, který se bude věnovat mimořádným opatřením a informovat rekreanty.

„Bude hlídat fronty u skluzavky a bufetu, megafonem bude připomínat vládní opatření,“ popisoval Jaroslav Erlec s tím, že k dispozici bude i místnost, pokud by se na koupališti vyskytl návštěvník s podezřením na Covid-19.

Laškov chce otevřít 27. června

V Laškově se již připravují na letošní sezonu, kterou si nechtějí nechat vzít. Nové koupaliště loni vyhledalo téměř 12 tisíc návštěvníků. Otevřít chtějí v sobotu 27. června.

„Na 99,9 procenta,“ usmál se starosta Laškova Ladislav Jedlička.

„Věříme, že do té doby se ještě více rozvolní mimořádná opatření, například roušky, a dojde k navýšení počtu návštěvníků na 500. To by nám také pomohlo,“ uvažoval.

Biotop v Laškově

Dopady na rostlinstvo a mikroorganismy starající se o čištění vody podle něj budou.

„Neviděl bych to však tak dramaticky. Když lidé půjdou do bazénu, určitě se nebudou stříkat dezinfekcí a před vstupem do vody se osprchují,“ uzavřel Jedlička.