„Jednalo se o kosmetické úpravy. Ve spolupráci se Sigmou se řešily trysky, to, jak rozstřikuje do všech směrů proud vody. Místo bylo ještě nedokončené z loňského roku, čekali jsme na příhodné počasí a plošinu,“ sdělil Olomouckému deníku Jiří Svačinka, provozní ředitel Výstaviště Flora Olomouc.

VIDEO: Zkušební provoz vodopádu v říjnu 2021

Zdroj: DENÍK/Magda Vránová

Vodopád je plně funkční a v nejbližší době, zřejmě v příštím týdnu, ještě pracovníci Flory provedou poslední úpravy v okolí „atrakce“. Půjde o instalaci drobných kamenů a menší sadovnickou úpravu zahrnující rovnání terénu a podobně.

Vodopád chce Výstaviště Flora spustit, jak avizovalo vloni, nejpozději na jarní etapu Flory. Je ale možné, že voda začne padat po skále ještě o několik dní dříve. Vodopád nepřestane burácet 24. dubna, kdy výstava v Olomouci skončí.

„Vodopád by měl fungovat denně. Ve všední den kratší dobu, o víkendech a ve svátky pojede déle. Ale toto ještě ladíme s městem. Nechceme však, aby běžel pouze při výstavách,“ uvedl Jiří Svačinka.

Od jara do podzimu

Vodopád, jeden z někdejších symbolů Olomouce, by měl bouřit v parku od jara do podzimu. Nyní se ladí, jak dlouho, v jakých časových intervalech. Kratší dobu bude v provozu ve všední den a jinak bude fungovat během víkendů a svátků.

Voda bude v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž s čerpadlem, neustále kolovat. Po zapnutí čerpadla bude vytlačována přes potrubí, nad skaliskem bude tryskat a padat zpět do nádrže obložené kameny. Celkový objem vody bude kolem 30 kubíků.

Vodopád v Bezručových sadech fungoval do osmdesátých let minulého století. Sloužil od šedesátých let, a to zejména jako reklama lutínské Sigmy na její výkonná vodní čerpadla.

Obnova vodopádu začala vloni na přelomu května a června. Objevila se kritika kvality architektonického pojetí. Lidem taky vadila škaredá trubka na skalisku a nevzhledná trafostanice v blízkosti vybudovaného bazénku. Město i Flora výtky odmítaly s tím, že dílo ještě nebylo dokončeno. Trafostanice byla posunuta dále od vodopádu - za chodník k zeleni.