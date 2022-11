Pořadatelé pro diváky připraví svařené víno i deky na zahřátí, vstupné je sto korun pro dospělého, studenti zaplatí polovinu.

„Film je dlouhý přibližně 45 minut a bude puštěn ve smyčce, lidé tedy mohou přijít kdykoli v uvedeném časovém rozpětí,“ pozvala za pořadatele vedoucí Institutu Paměti národa v Olomouci Petra Riznerová.

Do krytu. Olomoucký "bunkr" ožil unikátní výstavou, nahlédněte

Kryt civilní ochrany v Bezručových sadech bude pro veřejnost otevřený až do konce listopadu. Prohlídky jsou možné v pátek, sobotu a neděli od 14 do 18 hodin.

Návštěvníci během exkurze shlédnou audiovizuální výstavu Paměti národa nazvanou Odkryté příběhy 20. století a seznámí se s dramatickými osudy pěti pamětníků války a komunismu z Olomouckého kraje.

Olomoucký Institut Paměti národa sídlí v bývalém krytu v Bezručových sadech, který vznikl v polovině 50. let 20. století jako velitelství štábu civilní obrany. Podzemní prostory zasahují do městských hradeb, kryt má dvě patra a je rozdělen na 39 místností. Kdo si jej nestihne prohlédnout do konce listopadu, může se do něj podívat opět na jaře příštího roku.