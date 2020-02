Celkově se počet nemocných s akutními respiračními onemocněními, včetně chřipky, za poslední týden snížil o téměř 19 procent. Pokles nemocnosti zaznamenali epidemiologové ve všech okresech Olomouckého kraje. Vše nasvědčuje tomu, že region je zřejmě před vrcholem letošní chřipkové sezony.

Nemocnost je u akutních respiračních infekcí, včetně chřipky, v tomto týdnu na úrovni 1433 případů na 100 tisíc obyvatel.

„V porovnání s minulým týdnem je to pokles o 18,8 procent,“ sdělila vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Barbora Hanáková.

K poklesu došlo ve všech okresech a ve všech věkových kategoriích, vyjma mladých lidí od 15 do 24 let. Nejvyšší nemocnost je stále u dětí do pěti let. V rámci okresů nejvíce marodili lidé na Prostějovsku, kde epidemiologové evidují 1666 případů na 100 tisíc obyvatel.

Na nižších číslech se podepsaly jarní prázdniny, kdy školáci byli mimo kolektiv a řada lidí odjela na dovolenou. Bacily se tolik nešířily. V tuto chvíli se ještě nelze s jistotou bavit o tom, že chřipka je už na ústupu.

„Uvidíme, jak bude situace vypadat v následujících týdnech, nicméně lze hovořit o tom, že už možná jsme pod vrcholem chřipkové sezony,“ uvedla Hanáková.

Epidemiologové zaznamenali nárůst chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem. Počet se v tomto týdnu zvedl z devíti případů na třináct. Počet úmrtí ve spojení s chřipkou se v Olomouckém kraji zvýšil ze tří na pět. Tito pacienti měli jiné chronické onemocnění a chřipka zhoršila jejich zdravotní stav.

U těžkých případů epidemiologové zjistili, že ani jeden nemocný nebyl očkován proti chřipce, ač vzhledem k vyššímu věku by už měli očkování zdarma.

V řadě nemocnic v Olomouckém kraji stále platí zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii. Fakultní nemocnice Olomouc v tomto týdnu rozšířila opatření na neurologickou kliniku.