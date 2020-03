V úterý dopoledne bylo v kraji evidováno 111 nakažených. Informoval o tom web olomouckého hejtmanství krajpomaha.cz.

51 případů bylo dosud zachyceno v Litovli, 28 v Uničově, 13 v Prostějově, 11 v Olomouci, po dvou hlásí Hranice, Šternberk a Šumperk.

Jednoho nakaženého mají v Jeseníku a v Zábřehu. Mohelnice, Konice, Přerov a Lipník nad Bečvou jsou zatím bez nakažených.

On-line mapa nákazy v Olomouckém kraji ZDE (vytvořeno studenty Katedry geoinformatiky UP Olomouc)

Další nakažený personál na infekčním

V pondělí byla rovněž potvrzena nákaza u dalších čtyř zdravotníků na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov.

Jde o personál, který přišel do kontaktu s lékařem, u něhož byl pozitivní test potvrzen o víkendu.

Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské je oddělení posíleno a dál funguje.

V Olomouckém kraji je to druhý případ potvrzené nákazy v nemocnici. Minulý víkend se onemocnění koronavirem potvrdilo u lékaře z urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Olomouci.

"Personál je postupně testován, zatím víme, že onemocněli další čtyři zdravotníci. Jsou to zdravotníci napříč profesemi. Naštěstí to neznamená, že by to ohrozilo chod oddělení, musíme posílit personální stav. Ale zatím to chod neovlivní, péče je i nadále zajištěna," uvedla mluvčí prostějovské nemocnice.

"Dosud všech pět zdravotníků má zatím lehké projevy onemocnění," doplnila Miloševská.